قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل
رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل
ولاء خنيزي

تعتزم الحكومة الإعلان في وقت مبكر عن حزمة جديدة لتحسين الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تنفيذها مع العام المالي 2026-2027، في خطوة تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة ودعم القدرة الشرائية للموظفين.

وأفاد بيان حكومي صدر قبل قليل بأن الحزمة المرتقبة ستتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، في إطار توجه الدولة لمساندة العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ضمان استمرار دعم السلع الأساسية

وأشار البيان إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الهادفة إلى توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة بانتظام، مع الحفاظ على استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن استمرار وصول الدعم لمستحقيه.

تسعير متوازن للطاقة

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضحت الحكومة أنها مستمرة في تطبيق سياسات تسعير تراعي التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والبعد الاجتماعي، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي لعدد من السلع والخدمات الأساسية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين.

استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وأكدت الحكومة عزمها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال الانتهاء من إعداد وإقرار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب التطبيق الكامل للتسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية التي أُقرت مؤخرًا.

كما تعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء المرتبطة به، في خطوة تهدف إلى دعم حركة التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يجري إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل بما يحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الصناعة والتصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين العام وخدمة الدين، وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية.

تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الصادرات

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بالتوازي مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تتجه إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إطلاق برامج إضافية لدعم الصادرات المصرية باعتبارها أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع ربط تلك البرامج بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

السياسة النقدية تستهدف خفض التضخم

وأكد البيان أن السياسة النقدية تظل ملتزمة باستهداف خفض معدلات التضخم وفق المستهدفات التي أعلنها البنك المركزي، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق ويسهم في توفير مستلزمات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.

الأجور الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور الحكومة تحسين الأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

أسعار البنزين الجديدة

برلماني: تحريك أسعار البنزين انعكاس مباشر لارتفاع النفط عالميا

عمر الغنيمي

برلماني: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تعكس رؤية مصر الحكيمة لحماية استقرار المنطقة ومقدراتها

طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

رئيس اقتصادية النواب: مصر استطاعت بفضل وعي شعبها تجاوز العديد من التحديات

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد