المقلاة الهوائية.. هل تجعل طعامك صحيا أم ألذ؟

المقلاة الهوائية: هل تجعل طعامك صحيًا أم مجرد ألذ؟
المقلاة الهوائية: هل تجعل طعامك صحيًا أم مجرد ألذ؟
ولاء خنيزي

أصبحت المقلاة الهوائية (الإرفراير) من أكثر الأجهزة شيوعًا في المطابخ الحديثة، وغالبًا ما يُروج لها كخيار صحي بديل للقلي التقليدي. تعتمد هذه الأجهزة على دوران الهواء الساخن حول الطعام، ما يمنحه طبقة خارجية مقرمشة دون الحاجة لكميات كبيرة من الزيت، وبالتالي تقليل الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالقلي العميق.

مع ذلك، يبقى تأثير المقلاة الهوائية (الإيرفراي) على الصحة مرتبطًا بنوع الطعام وطريقة تحضيره. وفقًا لإدوينا راج، رئيسة قسم التغذية العلاجية في مستشفى Aster CMI ببنغالور، فهي تقلل من استهلاك الزيت، لكن القيمة الغذائية للطعام تعتمد بشكل أساسي على المكونات والعادات الغذائية العامة، وذلك بحسب تقرير نشره موقع OnlyMyHealth.

كيفية عمل المقلاة الهوائية

تعمل القلاية الهوائية على تدوير الهواء الساخن بسرعة حول الطعام، ما يمنحه ملمسًا مقرمشًا يشبه القلي. بالمقارنة مع القلي العميق، لا تحتاج هذه الطريقة إلى كمية كبيرة من الزيت، مما يجعلها أقل دهنية ويسمح بطهي البطاطس والخضروات والبروتينات بقوام مقلي دون إضافة دهون زائدة.

الفوائد الصحية للمقلاة الهوائية

تُعد المقلاة الهوائية صحية نسبيًا لعدة أسباب:

  • تقليل كمية الزيت المستخدمة وبالتالي تقليل الدهون والسعرات الحرارية.
  • إعداد وجبات منزلية أخف مقارنة بالقلي التقليدي.
  • تقليل الفوضى والزيوت أثناء الطهي.
  • فرصة لمحبي الأطعمة المقلية للاستمتاع بها بشكل أخف وأكثر صحة في المنزل.

متى لا تكون المقلاة الهوائية صحية؟

على الرغم من فوائدها، لا تجعل المقلاة الهوائية كل الأطعمة صحية تلقائيًا. فالأطعمة الجاهزة والمصنعة، مثل البطاطس المقلية المجمدة، النقانق، أو الوجبات السريعة المعلبة، قد تظل غنية بالصوديوم والدهون الضارة حتى بعد طهيها بالمقلاة الهوائية.

النقاط المهمة تشمل:

  • الأطعمة المصنعة تظل غير صحية بغض النظر عن طريقة الطهي.
  • الإفراط في تناول الأطعمة شبه المقلية يزيد السعرات الحرارية.
  • الطهي بالمقلاة الهوائية لا يضيف قيمة غذائية للأطعمة الجاهزة غير الصحية.

الأطعمة المناسبة للطهي بالمقلاة الهوائية

يمكن استخدام المقلاة الهوائية لإعداد وجبات صحية إذا تم اختيار المكونات بعناية، ومن الأمثلة على ذلك:

  • الخضروات المشوية.
  • الدجاج أو السمك المشوي بقليل من الزيت.
  • الوجبات الخفيفة المحضرة منزليًا باستخدام الحد الأدنى من الزيت.

ينصح الخبراء باستخدام مكونات طازجة وحجم حصص مناسب لضمان أن تكون الوجبة صحية ومغذية.

نصائح للطهي الصحي بالمقلاة الهوائية

للاستفادة القصوى من المقلاة الهوائية والحفاظ على الصحة:

  • استخدم كمية قليلة من الزيت حتى عند الطهي بالمقلاة الهوائية.
  • ركز على الأطعمة الطازجة وتجنب الأطعمة المصنعة.
  • قلل من الملح والبهارات الجاهزة.
  • اعتمد على الخضروات والأطعمة منخفضة الدهون.
  • تجنب الطهي على درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة لتفادي فقدان العناصر الغذائية.
المقلاة الهوائية الأيرفراير الأيرفراي الإرفراير القلاية الهوائية

