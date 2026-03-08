انسداد الأنف المستمر.. أبرز الأسباب وطرق علاجه الفعّالة

انسداد الأنف المستمر لا يُعد مجرد إزعاج عابر، بل يشكل معاناة يومية تؤثر على النوم والتنفس والتركيز وجودة الحياة.

وبينما يُعتبر احتقان الأنف المؤقت أمرًا طبيعيًا عند الإصابة بنزلات البرد، فإن استمرار الأعراض قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية مزمنة في الممرات الأنفية، وفقًا لتقرير موقع Onlymyhealth.

ويؤكد الأطباء أن معرفة السبب وراء انسداد الأنف المستمر هي الخطوة الأولى نحو علاج فعّال ومريح.

أبرز أسباب انسداد الأنف المستمر

1. التهاب الأنف التحسسي

يعد التهاب الأنف التحسسي من أكثر أسباب انسداد الأنف المزمن شيوعًا، حيث يمكن أن تتسبب الحساسية من الغبار، حبوب اللقاح، وبر الحيوانات الأليفة، العفن، والتلوث في تهيج الممرات الأنفية. ويؤدي هذا الالتهاب إلى تورم بطانة الأنف وزيادة إفراز المخاط، ما يجعل التنفس صعبًا.

ويشير الأطباء إلى أن كثيرين يعتقدون أن الاحتقان عرض موسمي مؤقت، إلا أن التعرض المستمر لمسببات الحساسية قد يؤدي إلى احتقان طويل الأمد.

2. التهاب الجيوب الأنفية

يعتبر التهاب الجيوب الأنفية سببًا آخر شائعًا، وينتج عن عدوى أو التهاب في تجاويف الجيوب الأنفية. وتشمل أعراضه تراكم المخاط، شعور بالضغط في الوجه، صداع، وثقل حول الأنف والعينين.

وإذا تحول الالتهاب إلى حالة مزمنة، قد يستمر انسداد الأنف لأسابيع أو أشهر قبل التحسن.

3. مشاكل هيكلية في الأنف

في بعض الحالات، يكون سبب الاحتقان بنية الأنف نفسها، مثل انحراف الحاجز الأنفي الذي يعيق تدفق الهواء. كما يمكن أن تسبب سلائل الأنف، وهي أورام حميدة ناعمة داخل الغشاء المخاطي، انسدادًا مزمنًا وصعوبة في التنفس، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية المزمنة.

ويشير الأطباء إلى أن العلاج الدوائي قد يخفف الأعراض مؤقتًا، لكن التشخيص الطبي الدقيق ضروري لتحديد أفضل علاج.

4. العوامل البيئية والعادات اليومية

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للمهيجات مثل تلوث الهواء، دخان السجائر، العطور القوية، والأبخرة الكيميائية إلى استمرار انسداد الأنف.

كما يساهم جفاف الهواء في تهيج الممرات الأنفية، ما يدفع الجسم لإنتاج المزيد من المخاط للحماية.

من جهة أخرى، قد تتسبب بعض العادات الحياتية مثل الاستخدام المتكرر لبخاخات مزيلة الاحتقان في حالة تُعرف باسم الازدحام الارتدادي، حيث يعود الانسداد بعد زوال تأثير الدواء.

كيف تتعامل مع انسداد الأنف المزمن

يمكن لمجموعة من الإجراءات البسيطة أن تخفف من الأعراض وتحسن صحة الأنف:

غسل الأنف بمحلول ملحي بانتظام.

بانتظام. ترطيب الهواء داخل المنزل لتجنب جفاف الممرات الأنفية.

لتجنب جفاف الممرات الأنفية. شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم والمخاط.

للحفاظ على رطوبة الجسم والمخاط. الحد من التعرض لمسببات الحساسية قدر الإمكان.

ويؤكد الأطباء على ضرورة استشارة طبيب متخصص لتقييم انسداد الأنف المزمن، إذ أن تحديد السبب الكامن يتيح تطبيق العلاج المناسب، مما يمنح معظم المرضى راحة وتحسن ملحوظ.