كثرة التجشؤ… متى تكون علامة تحذيرية لاحتمالية الإصابة بالسرطان؟

أصل الحكاية

ولاء خنيزي

يعاني كثيرون من التجشؤ المتكرر، وهو غالبًا عرض شائع لا يدعو للقلق، ويرتبط بمشكلات هضمية بسيطة مثل ارتجاع المريء، التهاب المعدة، أو عسر الهضم. ومع ذلك، يحذر الأطباء من أن التجشؤ المستمر قد يكون في حالات نادرة علامة مبكرة لبعض سرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان المعدة، المريء، أو البنكرياس، خاصة إذا رافقه أعراض أخرى مثل فقدان الوزن المفاجئ، الألم المستمر، الانتفاخ، أو صعوبة البلع، وفقًا لتقرير موقع Times Now.

أسباب التجشؤ الشائعة

يحدث التجشؤ نتيجة تراكم الهواء في المعدة وخروجه عبر الفم، ومن أبرز أسباب ذلك:

  • تناول الطعام بسرعة كبيرة
  • شرب المشروبات الغازية والكولا
  • مضغ العلكة بشكل مستمر
  • ارتجاع المريء
  • التهاب المعدة
  • عسر الهضم

ويشير الأطباء إلى أن معظم حالات التجشؤ المتكرر ليست خطيرة، ويمكن السيطرة عليها من خلال تغييرات بسيطة في العادات اليومية.

متى يصبح التجشؤ علامة تحذيرية؟

في بعض الحالات، قد يشير التجشؤ المستمر إلى مشكلة صحية أكثر خطورة، خصوصًا عند ملاحظتك أحد هذه العلامات:

  • انتفاخ البطن المستمر
  • فقدان وزن غير مبرر
  • صعوبة البلع
  • فقدان الشهية
  • تقيؤ الدم
  • براز أسود أو قطراني
  • ألم بطني مستمر
  • الشعور بالشبع بعد وجبة صغيرة
  • غثيان متواصل
  • تراكم السوائل في البطن

ويحدث ذلك عادة عندما يؤثر سرطان المعدة أو المريء على حركة الطعام أو يسبب التهابًا يؤدي إلى تراكم الغازات، ما ينعكس على كثرة التجشؤ. ومع ذلك، تظل هذه الحالات أقل شيوعًا من الأسباب البسيطة مثل ارتجاع المريء أو القولون العصبي.

طرق تشخيص السبب

إذا استمر التجشؤ لأكثر من شهر وكان مصحوبًا بأعراض مقلقة، قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات متخصصة، تشمل:

  • المنظار الداخلي: يسمح برؤية المعدة وأخذ عينات خزعية إذا لزم الأمر.
  • التصوير المقطعي (CT): يوضح التشوهات أو الأورام بدقة.
  • ابتلاع الباريوم: أشعة سينية بعد شرب محلول الباريوم لتسليط الضوء على أي خلل في الجهاز الهضمي.

نصائح للحد من التجشؤ

لتقليل التجشؤ المفرط أو الشعور بالانزعاج:

  • تناول الطعام ببطء وتجنب ابتلاع الهواء أثناء المضغ
  • الامتناع عن مضغ العلكة بشكل مستمر
  • التأكد من ملاءمة أطقم الأسنان
  • الإقلاع عن التدخين
  • تجنب المشروبات الغازية
  • القيام بنزهة قصيرة بعد الوجبات
  • متابعة الأطعمة التي تسبب الغازات لتعديل النظام الغذائي
التجشؤ كثرة التجشؤ السرطان سرطان المعدة سرطان المريء

