قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
أخبار العالم

فرنسا تكشف حقيقة استخدام الطائرات الأمريكية لقواعدها بالشرق الأوسط

محمود نوفل

أكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن المعلومات بشأن نشر طائرات أمريكية في قواعدها بالشرق الأوسط غير صحيحة.


وقالت الوزارة في تصريحات لها : قبلنا وجود طائرات أمريكية غير قتالية في قاعدة إيستر الجوية بفرنسا واشترطنا ألا تشارك الطائرات الأمريكية في العمليات ضد إيران.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية سمحت لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط.


يأتي ذلك في أعقاب الرفض الإسباني منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعد عسكرية مشتركة على أراضيها لشن هجمات على إيران، في الوقت الذي صعّدت فيه مدريد انتقاداتها لما وصفته بـ"التدخل العسكري غير المبرر والخطير".

وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس ، بأنه في حين أن الحكومة تسعى إلى "الديمقراطية والحرية والحقوق الأساسية للشعب الإيراني"، فإنها لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام قواعدها في العمل العسكري الجاري.

وقال لقناة تيليسينكو: "أريد أن أكون واضحاً وجلياً للغاية، القواعد لا تُستخدم - ولن تُستخدم - لأي غرضٍ خارج نطاق الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولا لأي غرضٍ خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، هذا التأكيد، قائلةً إن أياً من القاعدتين لم تُستخدم في العملية العسكرية الأمريكية.

وأضافت للصحفيين: «هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن هذه القواعد، ولكن فهمنا للاتفاق يقتضي أن تلتزم العمليات بالأطر القانونية الدولية وأن تحظى بدعم دولي».

وأظهرت خرائط جمعها موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية أن 15 طائرة أمريكية غادرت روتا ومورون منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تبين أن سبع طائرات على الأقل هبطت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

