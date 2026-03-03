قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
أخبار العالم

النرويج منفتحة على محادثات مع فرنسا بشأن المظلة النووية وتتمسك برفض نشر أسلحة نووية على أراضيها

وزير الخارجية النرويجي
وزير الخارجية النرويجي
أ ش أ

أعلن وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارث إيدي" أن بلاده مستعدة لبدء محادثات مع فرنسا حول كيفية مساهمة الأسلحة النووية الفرنسية في تعزيز أمن القارة الأوروبية.


وقال إيدي، أمام البرلمان النرويجي ، إن أوسلو مستعدة لمناقشة الأمر في إطار اتفاقية شراكة مع باريس، مؤكداً في الوقت نفسه ثبات السياسة النووية لبلاده، ومشدداً على أن النرويج لن تسمح بوجود أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم.


ويأتي هذا التوجه في ظل تحولات تشهدها الاستراتيجيات الأمنية الأوروبية عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


واءت تصريحات إيدي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن كلاً من ألمانيا والسويد والدنمارك وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان وافقت على الانخراط في حوار مع فرنسا بشأن مظلتها للردع النووي.


وأوضح ماكرون أن باريس ستنشئ «أطر تبادل على المستوى السياسي» خلال الأيام المقبلة مع الدول السبع، مشيراً إلى أن التعاون قد يشمل إتاحة وصول حلفاء أوروبيين إلى «مواقع استراتيجية» فرنسية، وتنظيم تدريبات مشتركة، وربما نشر طائرات «رافال» القادرة على حمل أسلحة نووية في دول أخرى بشكل مؤقت.


وأشار "إيدي" إلى أن المحادثات النووية ستندرج ضمن مفاوضات أوسع بشأن اتفاق دفاعي استراتيجي مع فرنسا، لافتاً إلى أن النرويج، التي تعد من أكثر الدول الأوروبية تقارباً مع الولايات المتحدة، ستعزز أيضاً تعاونها مع دول أخرى، من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا وبولندا.


وأضاف: «هذا جزء من استراتيجيتنا للتحوط».
 

وزير الخارجية النرويجي محادثات الأسلحة النووية القارة الأوروبية البرلمان

