النرويج منفتحة على محادثات مع فرنسا بشأن المظلة النووية وتتمسك برفض نشر أسلحة نووية على أراضيها

أعلن وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارث إيدي" أن بلاده مستعدة لبدء محادثات مع فرنسا حول كيفية مساهمة الأسلحة النووية الفرنسية في تعزيز أمن القارة الأوروبية.



وقال إيدي، أمام البرلمان النرويجي ، إن أوسلو مستعدة لمناقشة الأمر في إطار اتفاقية شراكة مع باريس، مؤكداً في الوقت نفسه ثبات السياسة النووية لبلاده، ومشدداً على أن النرويج لن تسمح بوجود أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم.



ويأتي هذا التوجه في ظل تحولات تشهدها الاستراتيجيات الأمنية الأوروبية عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



واءت تصريحات إيدي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن كلاً من ألمانيا والسويد والدنمارك وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان وافقت على الانخراط في حوار مع فرنسا بشأن مظلتها للردع النووي.



وأوضح ماكرون أن باريس ستنشئ «أطر تبادل على المستوى السياسي» خلال الأيام المقبلة مع الدول السبع، مشيراً إلى أن التعاون قد يشمل إتاحة وصول حلفاء أوروبيين إلى «مواقع استراتيجية» فرنسية، وتنظيم تدريبات مشتركة، وربما نشر طائرات «رافال» القادرة على حمل أسلحة نووية في دول أخرى بشكل مؤقت.



وأشار "إيدي" إلى أن المحادثات النووية ستندرج ضمن مفاوضات أوسع بشأن اتفاق دفاعي استراتيجي مع فرنسا، لافتاً إلى أن النرويج، التي تعد من أكثر الدول الأوروبية تقارباً مع الولايات المتحدة، ستعزز أيضاً تعاونها مع دول أخرى، من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا وبولندا.



وأضاف: «هذا جزء من استراتيجيتنا للتحوط».

