أزمة الاستقالة تهز مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الأمير أباظة: تغيير سياسات

أكد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية، أن قرار الاستقالة جاء في سياق تطورات متلاحقة داخل إدارة المهرجان، مشيرا إلى أن ما حدث لم يكن مفاجئًا، بل سبقه عدد من الملاحظات والتوجيهات خلال الفترة الأخيرة، تضمنت مقترحات لتغيير بعض سياسات المهرجان، مثل حصر التكريمات على الشخصيات المصرية فقط، بالإضافة إلى إلغاء مسابقة الفيلم القصير، وهو ما اعتبره تغييرات تمس هوية المهرجان الأساسية.

وقال أباظة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن إدارة المهرجان تعتمد على مجلس إدارة يضم مجموعة من الخبرات، وأن القرارات داخله تُتخذ بشكل جماعي وليس بصورة فردية، مؤكدا أن بعض الملاحظات الرسمية تم إبلاغه بها مؤخرًا رغم أن فعاليات الدورة الأخيرة أقيمت في أكتوبر دون أي اعتراضات سابقة.

وزارة الثقافة تظل الجهة المسؤولة عن حسم مستقبل المهرجان

وتابع أن استقالته تهدف إلى تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام حل الأزمة وإعادة استقرار المهرجان، مع إبدائه الاستعداد لدعم أي إدارة جديدة يتم اختيارها، مشددًا على أن وزارة الثقافة تظل الجهة المسؤولة عن حسم مستقبل المهرجان.