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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزمة في نظام المعاشات.. ومطالب برلمانية بفتح ملف الشركة المسؤولة عن التطوير

النائب أحمد بلال البرلسي
النائب أحمد بلال البرلسي
محمود محسن

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، أن ملف أصحاب المعاشات يمثل قضية مصيرية لقطاع واسع من المواطنين في مصر، في ظل ما وصفه بالتحديات الكبيرة التي يواجهها المستفيدون نتيجة النظام الإلكتروني للمعاشات وما يشهده من مشكلات تشغيلية.

وقال البرلسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع عبر قناة modern mti، إن ما يحدث داخل منظومة المعاشات يثير تساؤلات جدية، معتبرًا أن هناك “قضية فساد حقيقية” مرتبطة بالنظام القائم.

محاسبة المسؤولين

وأشار إلى أنه لم يتم توضيح هوية الشركة التي تولت تنفيذ أو بيع هذا النظام للحكومة، مؤكدًا ضرورة الكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة به لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين، إذا ثبت وجود أي تجاوزات.

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