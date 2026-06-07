قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026
قداسة البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من كنائس ناشڤيل بأمريكا
أحمد موسى: مصطفى شوبير تألق أمام البرازيل.. ورسائل ثقة من نجوم العالم قبل مواجهة بلجيكا
غداً بـ 6 أكتوبر.. مدبولي يفتتح خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين ويتفقد مصانع أخرى
ارتفاع حصيلة مصابي العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 20 شخصا
إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة
برشلونة يواجه أزمة جديدة تهدد أعمال تجديد ملعب كامب نو ومشروعات أخرى
في جولة تفقدية.. الرئيس السيسي يتابع سير الأعمال بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة
ضياء السيد: مواجهة البرازيل كشفت عيوب منتخب مصر.. ومصطفى شوبير نجم المباراة
وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
خيال مريض.. هشام ماجد يشارك بوستر مسرحيته الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دخل ثابت وعائد مرتفع.. أفضل شهادات ادخار لأصحاب المعاشات 2026

أفضل شهادة ادخار في البنوك لكبار السن وأصحاب المعاشات
أفضل شهادة ادخار في البنوك لكبار السن وأصحاب المعاشات
رانيا أيمن

يبحث العديد من كبار السن وأصحاب المعاشات عن شهادات ادخار توفر دخلًا ثابتًا وآمنًا يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وتطرح البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة من شهادات الادخار المخصصة لهذه الفئة، والتي تجمع بين العائد المرتفع والمزايا الإضافية، مثل التأمين على الحياة وإمكانية الحصول على دخل دوري منتظم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز شهادات الادخار المناسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات خلال عام 2026.

شهادات الادخار

شهادة “رد الجميل” من بنك ناصر الاجتماعي

تعد شهادة “رد الجميل” من أبرز الشهادات المخصصة لكبار السن، حيث يواصل بنك ناصر الاجتماعي طرحها لمدة 3 سنوات بعائد 18.25% سنويًا عند صرف العائد سنويًا، أو 16.75% سنويًا عند صرف العائد شهريًا.

وتهدف الشهادة إلى توفير مصدر دخل منتظم لكبار السن، بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، في إطار الدور الاجتماعي الذي يقوم به البنك لدعم هذه الفئة.

شهادات ادخار

شهادة “سند الادخارية” من بنك ناصر الاجتماعي

كما طرح بنك ناصر الاجتماعي مؤخرًا شهادة “سند الادخارية” لمدة عام، بعائد يصل إلى 18% سنويًا يصرف بنهاية مدة الشهادة، أو 17% سنويًا بدورية صرف شهرية.

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما تتيح إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا للضوابط المعمول بها داخل البنك.

شهادة أمان المصريين

وتعد شهادة “أمان المصريين” من الشهادات التي تجمع بين الادخار والحماية التأمينية، وهي متاحة من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر وعدد من البنوك الأخرى.

وتصدر الشهادة للأفراد من سن 18 عامًا وحتى 59 عامًا، فيما تستمر التغطية التأمينية حتى بلوغ سن 60 عامًا، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بعائد 13% يصرف في نهاية المدة.

أعلى شهادات ادخار

وتبدأ فئة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه، وتتميز بتوفير وثيقة تأمين على الحياة دون الحاجة إلى كشف طبي، حيث تصل قيمة التعويض إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث.

كما يتم سداد قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، وتتيح الدخول في سحب ربع سنوي على 200 جائزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة معفاة من الضرائب.

وتناسب شهادة “أمان المصريين” الراغبين في الجمع بين الادخار والتأمين في منتج مصرفي واحد.

شهادات الادخار أفضل شهادة ادخار في 2026 أعلى عائد شهادة ادخار لأصحاب المعاشات شهادة سند الادخارية شهادة رد الجميل شهادة أمان المصريين بكلنك ناصر الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

ارشيفي

إيران ردا على العدوان ضد الضاحية: محور المقاومة جسد واحد وسيدفعون ثمناً باهظاً

مدن أمريكية تسجل أسرع ارتفاع في درجات حرارة الصيف خلال نصف قرن

مدن أمريكية تسجل أسرع ارتفاع في درجات حرارة الصيف خلال نصف قرن

سلاح حزب الله

مسؤول أمريكي: جميع الأسلحة يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد