دخل ثابت وعائد مرتفع.. أفضل شهادات ادخار لأصحاب المعاشات 2026

يبحث العديد من كبار السن وأصحاب المعاشات عن شهادات ادخار توفر دخلًا ثابتًا وآمنًا يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

وتطرح البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة من شهادات الادخار المخصصة لهذه الفئة، والتي تجمع بين العائد المرتفع والمزايا الإضافية، مثل التأمين على الحياة وإمكانية الحصول على دخل دوري منتظم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز شهادات الادخار المناسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات خلال عام 2026.

شهادة “رد الجميل” من بنك ناصر الاجتماعي

تعد شهادة “رد الجميل” من أبرز الشهادات المخصصة لكبار السن، حيث يواصل بنك ناصر الاجتماعي طرحها لمدة 3 سنوات بعائد 18.25% سنويًا عند صرف العائد سنويًا، أو 16.75% سنويًا عند صرف العائد شهريًا.

وتهدف الشهادة إلى توفير مصدر دخل منتظم لكبار السن، بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، في إطار الدور الاجتماعي الذي يقوم به البنك لدعم هذه الفئة.

شهادة “سند الادخارية” من بنك ناصر الاجتماعي

كما طرح بنك ناصر الاجتماعي مؤخرًا شهادة “سند الادخارية” لمدة عام، بعائد يصل إلى 18% سنويًا يصرف بنهاية مدة الشهادة، أو 17% سنويًا بدورية صرف شهرية.

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما تتيح إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا للضوابط المعمول بها داخل البنك.

شهادة أمان المصريين

وتعد شهادة “أمان المصريين” من الشهادات التي تجمع بين الادخار والحماية التأمينية، وهي متاحة من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر وعدد من البنوك الأخرى.

وتصدر الشهادة للأفراد من سن 18 عامًا وحتى 59 عامًا، فيما تستمر التغطية التأمينية حتى بلوغ سن 60 عامًا، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بعائد 13% يصرف في نهاية المدة.

وتبدأ فئة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه، وتتميز بتوفير وثيقة تأمين على الحياة دون الحاجة إلى كشف طبي، حيث تصل قيمة التعويض إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث.

كما يتم سداد قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، وتتيح الدخول في سحب ربع سنوي على 200 جائزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة معفاة من الضرائب.

وتناسب شهادة “أمان المصريين” الراغبين في الجمع بين الادخار والتأمين في منتج مصرفي واحد.