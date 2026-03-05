الرئاسة الفرنسية: ماكرون وميلوني اتفقا على العمل المشترك لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون وميلوني اتفقا على العمل المشترك لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت هيئة الأركان الفرنسية أنه صدر القرار الفرنسي بالسماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في أعقاب الرفض الإسباني منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعد عسكرية مشتركة على أراضيها لشن هجمات على إيران، في الوقت الذي صعّدت فيه مدريد انتقاداتها لما وصفته بـ"التدخل العسكري غير المبرر والخطير".

وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس ، بأنه في حين أن الحكومة تسعى إلى "الديمقراطية والحرية والحقوق الأساسية للشعب الإيراني"، فإنها لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام قواعدها في العمل العسكري الجاري.

وقال لقناة تيليسينكو: "أريد أن أكون واضحاً وجلياً للغاية، القواعد لا تُستخدم - ولن تُستخدم - لأي غرضٍ خارج نطاق الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولا لأي غرضٍ خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة.







