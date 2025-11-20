رئيس الأركان الفرنسي يدق طبول الحرب: ردع روسيا يحتاج قوة الروح والعزيمة

زعم فابيان موندون رئيس هيئة الأركان الفرنسي أن "ردع روسيا" يتطلب أكثر من مجرد قدرات عسكرية، بل يحتاج إلى "قوة الروح والعزيمة" لدى الشعب الفرنسي بأكمله.

وأكد موندون في كلمته خلال خطاب موجه إلى رؤساء البلديات الفرنسية: "لردع موسكو من التوسع أكثر، نحتاج قبل كل شيء إلى قوة العزيمة. وهذا هو دوركم الأساسي، يجب أن نكون مستعدين لتحمل الألم لحماية أنفسنا".

وتطرق رئيس الأركان الفرنسي إلى التحديات الملموسة التي قد تواجهها البلاد، قائلا: "إذا تعثرت بلادنا لأنها غير مستعدة لخسارة أبنائها، أو عانت اقتصاديا بسبب تحويل الأولويات نحو الإنتاج العسكري، فإن هذا يعني أننا نواجه خطرا حقيقيا".

وأضاف موندون موضحا آلية التضامن: "لا يتعلق الأمر بتخيل وصول الدبابات الروسية إلى منطقة الألزاس، بل بديناميكية التضامن مع دول حلف (الناتو) الشرقية التي قد تتعرض للهجوم، والتي سنتدخل لحمايتها وفقا لالتزاماتنا".

واختتم الجنرال كلمته بالتأكيد على دور المسؤولين المحليين: "حان الوقت للتوقف عن الحديث وبدء الحوار مع المواطنين. فرنسا تمتلك تاريخا من العزيمة، والآن يجب أن نثبت أننا لا نزال نمتلك هذه القوة".

