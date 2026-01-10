سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

يشهد شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ ظاهرة فلكية لافتة، تتمثل في خسوف كلي للقمر يتزامن مع أجواء الشهر الفضيل، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026.

وأوضحت الجهات الفلكية أن الخسوف يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيدخل القمر كاملًا في ظل الأرض ويظهر بلون مائل إلى الأحمر الداكن.

وتبدأ مراحل الخسوف في الساعة 9:45 صباحًا، ويستمر الخسوف الكلي قرابة 58 دقيقة، على أن تنتهي الظاهرة عند 4:20 مساءً.

ومن المتوقع أن يُرى الخسوف في مناطق واسعة من العالم، أبرزها أمريكا الشمالية وأستراليا وشرق آسيا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.