أول تجمع رمضاني لأسرة جامعة سوهاج الأهلية .. النعماني يشارك المنتسبين الإفطار السنوي.. صور

شهدت جامعة سوهاج الأهلية منذ قليل أجواء رمضانية استثنائية في أول إفطار جماعي يجمع منسوبيها، في مشهد عكس روح الأسرة الواحدة والتلاحم بين جميع أفرادها.

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، الذي حرص على مشاركة أبناء الجامعة مائدة الإفطار، الي جانب عمدا الكليات وامناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الاداري في ليلة سادتها البهجة والدفء وروح التعاون.

جامعة سوهاج

وفي كلمة ألقاها النعماني على الحضور قال إن هذا المشهد اليوم ليس مجرد إفطار جماعي، بل هو لحظة وفاء لحلمٍ طال انتظاره، وتحول إلى واقع بفضل دعم القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرار بانشائها بعد جهود طويلة ومراحل من العمل والتجهيزات.

ليصبح هذا الصرح التعليمي الحديث يجمع أبنائه على مائدة واحدة في أجواء رمضانية دافئة ومليئة بالإنتماء والعطاء.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الأجواء الرمضانية المميزة، وشكرهم العميق للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على مشاركته الشخصية في الإفطار وتحقيق حلم إنشاء جامعة أهلية في بلدهم.

مما أتاح لهم فرصة التعليم في بيئتهم دون الحاجة للاغتراب عن أسرهم وأهاليهم، وتوفير بيئة تعليمية علي اعلي مستوي من الجودة.