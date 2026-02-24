قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
محافظ سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين

جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى العسيرات المركزي، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والنائب ياسر نصر عضو مجلس النواب.

محافظة سوهاج

وتفقد المحافظ خلال الجولة أقسام ووحدات المستشفى، شملت وحدات الغسيل الكلوي، والحضانات، والصيدلية، والعيادات الخارجية، حيث أبدى استياءه من مستوى الخدمة المقدمة وتدني مستوى النظافة، موجهاً بضرورة الارتقاء الفوري بمستوى الأداء وتحسين بيئة العمل داخل المستشفى.

ووجه المحافظ بإعداد تقرير مفصل يتضمن إجمالي عدد أجهزة الغسيل الكلوي، وحصر الأجهزة المعطلة والأجهزة العاملة، والإجراءات المتخذة بشأن صيانتها أو إحلالها.

وذلك إلى جانب بيان بعدد الحضانات وأسرّة العناية المركزة، ومراجعة شبكات الأكسجين داخل المستشفى للتأكد من كفاءتها وسلامتها الفنية.

كما شدد على الاهتمام برفع مستوى النظافة والانضباط داخل الأقسام المختلفة، مؤكداً أنه سيتم محاسبة الطاقم المتواجد بالمستشفى عقب عرض مذكرة تفصيلية بأوجه القصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من المترددين على المستشفى للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة، مؤكداً أهمية دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود المحافظة لحل أوجه القصور داخل المؤسسات الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ مركز طب أسرة أولاد حمزة وتابع انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة به، موجهاً وكيل وزارة الصحة بعرض موقف تفصيلي وشامل عن أوضاع جميع المستشفيات بنطاق المحافظة، وخطة تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة.

فوائد البنجر لمرضى القلب

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

