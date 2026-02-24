محافظ سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى العسيرات المركزي، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والنائب ياسر نصر عضو مجلس النواب.

محافظة سوهاج

وتفقد المحافظ خلال الجولة أقسام ووحدات المستشفى، شملت وحدات الغسيل الكلوي، والحضانات، والصيدلية، والعيادات الخارجية، حيث أبدى استياءه من مستوى الخدمة المقدمة وتدني مستوى النظافة، موجهاً بضرورة الارتقاء الفوري بمستوى الأداء وتحسين بيئة العمل داخل المستشفى.

ووجه المحافظ بإعداد تقرير مفصل يتضمن إجمالي عدد أجهزة الغسيل الكلوي، وحصر الأجهزة المعطلة والأجهزة العاملة، والإجراءات المتخذة بشأن صيانتها أو إحلالها.

وذلك إلى جانب بيان بعدد الحضانات وأسرّة العناية المركزة، ومراجعة شبكات الأكسجين داخل المستشفى للتأكد من كفاءتها وسلامتها الفنية.

كما شدد على الاهتمام برفع مستوى النظافة والانضباط داخل الأقسام المختلفة، مؤكداً أنه سيتم محاسبة الطاقم المتواجد بالمستشفى عقب عرض مذكرة تفصيلية بأوجه القصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من المترددين على المستشفى للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة، مؤكداً أهمية دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود المحافظة لحل أوجه القصور داخل المؤسسات الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ مركز طب أسرة أولاد حمزة وتابع انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة به، موجهاً وكيل وزارة الصحة بعرض موقف تفصيلي وشامل عن أوضاع جميع المستشفيات بنطاق المحافظة، وخطة تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة.