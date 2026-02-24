محافظ سوهاج يتفقد إدارات الديوان العام ويوجه بزيادة فاعلية الأداء وتحسين الخدمات للمواطنين

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، جولة تفقدية شملت جميع إدارات ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء الوظيفي ومدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.

رافقه خلال الجولة كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد.

محافظ سوهاج

وقد تابع محافظ سوهاج خلال الجولة، آليات العمل داخل عدد من الإدارات الحيوية بالديوان العام، واطلع على آليات العمل المتبعة، ومستوى الإنجاز في الملفات المختلفة.

وحرص على الاستماع إلى شرح مفصل من مديري الإدارات حول طبيعة المهام والمسئوليات التي تقوم بها كل إدارة، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر بين الإدارات لتحقيق التكامل في الأداء، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه "راشد" بضرورة زيادة فاعلية الأداء الوظيفي، والالتزام بمعايير الجودة والانضباط داخل منظومة العمل الحكومي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد، وسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن الخدمات المقدمة.

كما حرص المحافظ على التواصل المباشر مع العاملين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجههم.

بتذليل أية معوقات، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والتميز، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وخدمة أبناء المحافظة بالشكل اللائق.