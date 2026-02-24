قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
بالصور

سر عجينة القطايف بدون مسامات واسعة

سر عجينة القطايف بدون مسامات واسعة
سر عجينة القطايف بدون مسامات واسعة
رنا عصمت

سر عجينة القطايف بدون مسامات واسعة والطعم أرقى من المحلات قطايف عصافيري محشية ناعمة وهشة بمكونات بسيطة من البيت على طريقة الشيف رباح محمد.

سر عجينة القطايف بدون مسامات واسعة

المكونات

دقيق (طحين) 3 أكواب 
سميد متوسط نصف كوب 
محلب 1 ملعقة صغيرة 
بيكنج باودر 2 ملعقة صغيرة 
كربونات الصودا نصف ملعقة صغيرة 
سكر 2 ونصف ملعقة كبيرة 
ملح رشة صغيرة 
ماء 2 كوب (500 مل) 
حليب 2 كوب (500 مل) 
ماء الزهر 1 ملعقة كبيرة (اختياري) 

الحشوات المقترحة:

قشطة – مكسرات – كريمة

القطر: اختياري حسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء كبير نخلط الطحين مع السميد والمحلب والبيكنج باودر والكربونة والسكر والملح.
نضيف الماء والحليب ونبدأ الخلط بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم بدون تكتلات.
نترك العجينة ترتاح 15 دقيقة حتى تتفاعل المكونات.
نسخن صينية تيفال على نار متوسطة، ونصب العجينة بشكل دوائر متساوية.
نترك القطايف تنضج من جهة واحدة فقط حتى تظهر فقاعات وتنشف السطح، ثم نرفعها بدون قلب.
نغطي القطايف فورًا بقماشة نظيفة حتى تبقى طرية وما تنشف.
نحشيها بالحشوة المفضلة ونغلق الأطراف بلطف.
تقدم كما هي أو مع قطر خفيف حسب الذوق.

مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات
سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات
سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

