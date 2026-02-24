سر عجينة القطايف بدون مسامات واسعة والطعم أرقى من المحلات قطايف عصافيري محشية ناعمة وهشة بمكونات بسيطة من البيت على طريقة الشيف رباح محمد.

سر عجينة القطايف بدون مسامات واسعة

المكونات

دقيق (طحين) 3 أكواب

سميد متوسط نصف كوب

محلب 1 ملعقة صغيرة

بيكنج باودر 2 ملعقة صغيرة

كربونات الصودا نصف ملعقة صغيرة

سكر 2 ونصف ملعقة كبيرة

ملح رشة صغيرة

ماء 2 كوب (500 مل)

حليب 2 كوب (500 مل)

ماء الزهر 1 ملعقة كبيرة (اختياري)

الحشوات المقترحة:

قشطة – مكسرات – كريمة

القطر: اختياري حسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء كبير نخلط الطحين مع السميد والمحلب والبيكنج باودر والكربونة والسكر والملح.

نضيف الماء والحليب ونبدأ الخلط بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم بدون تكتلات.

نترك العجينة ترتاح 15 دقيقة حتى تتفاعل المكونات.

نسخن صينية تيفال على نار متوسطة، ونصب العجينة بشكل دوائر متساوية.

نترك القطايف تنضج من جهة واحدة فقط حتى تظهر فقاعات وتنشف السطح، ثم نرفعها بدون قلب.

نغطي القطايف فورًا بقماشة نظيفة حتى تبقى طرية وما تنشف.

نحشيها بالحشوة المفضلة ونغلق الأطراف بلطف.

تقدم كما هي أو مع قطر خفيف حسب الذوق.