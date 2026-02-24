قناة جديدة لنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بالدوري

أطلقت شبكة قنوات أون سبورت قناة جديدة لإذاعة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه الإسماعيلي المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي لـ أون سبورت : حصريًأ على قناة أون سبورت بلس، تابعوا مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي اليوم في دوري NILE ، نزل القناة دلوقتي على تردد 11977 رأسي .. معامل الترميز 27500.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، نظيره الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهدافًا متباينة للفريقين.

يدخل سيراميكا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، بعدما حقق 11 فوزًا وتعادل في مواجهتين وتلقى 4 هزائم، ويطمح في استعادة الصدارة حال تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 38 نقطة.

على الجانب الآخر، يعاني الإسماعيلي من تراجع كبير هذا الموسم، إذ يقبع في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط من 17 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة، مقابل 13 خسارة، ليخوض اللقاء تحت ضغط البحث عن طوق النجاة.