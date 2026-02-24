قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام
دعاء النبي إذا أفطر عند أهل بيت.. 9 كلمات رددها لو اتعزمت
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
غيابات عديدة تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز
إحالة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحاكمة
الخارجية الإيرانية: محادثات واشنطن تقتصر على الملف النووي.. وأي اتفاق يجب أن يتضمن رفع العقوبات
زاهر الشقنقيري يكشف لـ صدى البلد الأجندة التشريعية للشعب الجمهوري تحت قبة البرلمان
أول دور تعمله.. مؤلف «علي كلاي» يرد على منتقدي رحمة محسن بالمسلسل
طهران: المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت بجدية بالغة من الجانبين
يارا السكرى: أحمد العوضي قاللي "شمسك حامية"
الأرصاد الجوية : طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا
1.3 مليون طن صادرات.. معمل جديد يدعم مكانة البطاطس المصرية عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم

أحمد سعيد

يبحث المصريون مع يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك الموافق الثلاثاء 24 فبراير، عن موعد أذان المغرب حيث يتزايد اهتمام الصائمين بمعرفة موعد أذان المغرب اليوم استعدادًا للحظة الإفطار التي ينتظرها المسلمون بعد ساعات من الصيام، وقد بدأ أذان المغرب يختلف توقيته قليلا عن أول يوم من شهر رمضان وبحسب أيضا كل محافظة، وفي السطور التالية نعرض توقيت أذان المغرب في المحافظات المختلفة.

موعد أذان المغرب في مصر اليوم

يترقب الجميع موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان لبدء تناول وجبة الإفطار في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والروحانية، وفي القائمة التالية نعرض مواعيد أذان المغرب في المحافظات المختلفة حسب التوقيت المحلي:

* القاهرة: 5:50 مساءً.

* الجيزة: 5:51 مساءً.

* القليوبية: 5:50 مساءً.

* الإسكندرية: 5:54 مساءً.

* طنطا: 5:50 مساءً.

* المنصورة: 5:48 مساءً.

* الزقازيق: 5:48 مساءً.

* أسيوط: 5:52 مساءً.

* بني سويف: 5:51 مساءً.

* قنا: 5:47 مساءً.

* الأقصر: 5:48 مساءً.

* أسوان: 5:48 مساءً.

* الغردقة: 5:42 مساءً.

* شرم الشيخ: 5:39 مساءً.

* الإسماعيلية: 5:45 مساءً.

* السويس: 5:45 مساءً.

دعاء الإفطار مع أذان المغرب سادس يوم رمضان

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الإفطار وهو صائم لذا يستحب أن يجعل كل مسلم دعاء إفطار النبي في سادس أيام شهر رمضان ويقول "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية المأثورة عن دعاء إفطار النبي أن نقول:

  • اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.
  • اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.
  • اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.
  • اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار للصائمين قبل أذان المغرب

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء الإفطار اليوم 

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.
