أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

مع أجواء العزومات والسفرة الرمضانية المليانة أصناف، يفاجأ كثيرون بعد انتهاء الشهر الكريم بزيادة ملحوظة في الوزن، رغم الالتزام بالصيام طوال اليوم.

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

ولكن خبراء التغذية يؤكدون أن المشكلة ليست في الصيام نفسه، بل في العادات الغذائية الخاطئة والسعرات الحرارية المرتفعة التي يتم استهلاكها خلال ساعات الإفطار.

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن “الصيام في حد ذاته قد يساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم الشهية، لكن الإفراط في المقليات والحلويات والمشروبات المُحلاة يحول الفائدة الصحية إلى زيادة وزن سريعة خلال شهر رمضان”.

أولًا: المقليات على الإفطار:

تعتبر السمبوسك، البطاطس المحمرة، الكبيبة المقلية، والبانيه من الأطباق الأساسية على مائدة رمضان، لكنها من أسرع أسباب زيادة الوزن.

ويضاعف القلي السعرات لأن الطعام يمتص كميات كبيرة من الزيت، فقطعة سمبوسك صغيرة قد تحتوي على 120–150 سعرًا حراريًا، ومع تكرار تناولها تتراكم السعرات بسهولة.

ويوضح د. معتز القيعي أن “الاعتماد اليومي على المقليات وقت الإفطار يؤدي إلى فائض كبير في السعرات، وهو السبب الرئيسي في زيادة الوزن خلال رمضان”.

ثانيًا: العصائر الرمضانية المُحلّاة:

مشروبات مثل قمر الدين، الخروب، التمر هندي، والسوبيا تتحول إلى “قنبلة سعرات” عند إضافة السكر بكميات كبيرة.

وقد يصل الكوب الواحد إلى 200–300 سعر حراري، دون أن يمنح إحساسًا بالشبع، ما يدفع لتكرار الشرب وزيادة السعرات.

ويؤكد القيعي أن “المشروبات السكرية من أكثر المصادر الخفية للسعرات في رمضان، ويفضل تناولها بدون سكر أو بكميات محدودة”.

ثالثًا: الحلويات الشرقية بعد الإفطار:

الكنافة، القطايف، البسبوسة، والجلاش بالمكسرات من أعلى الحلويات في الدهون والسكريات.

وقد تتجاوز قطعة كنافة متوسطة 400 سعر حراري، ومع تناولها يوميًا بعد الإفطار ترتفع فرص زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

ويشير أخصائي التغذية إلى أن “تناول الحلويات يجب أن يكون مرة أو مرتين أسبوعيًا، وليس عادة يومية بعد الإفطار”.

رابعًا: الإفطار بكميات كبيرة بعد جوع طويل:

بعد ساعات الصيام، تكون الشهية مفتوحة، فيبدأ البعض بالأكل بسرعة وبكميات كبيرة قبل وصول إشارات الشبع إلى المخ، ما يؤدي إلى استهلاك مئات السعرات الإضافية دون إدراك.

خامسًا: المكسرات والتسالي أثناء السهر:

رغم فوائدها الصحية، تحتوي المكسرات على سعرات مرتفعة، فحفنة صغيرة قد تصل إلى 150–200 سعر حراري. ومع السهر أمام التلفزيون، يمكن استهلاك كميات كبيرة دون انتباه.

كيف تتجنب زيادة الوزن في رمضان؟

بحسب تصريح الدكتور معتز القيعي، يمكن الحفاظ على الوزن من خلال:

ـ بدء الإفطار بالماء والشوربة والسلطة لتقليل الشهية.

ـ اختيار المشوي أو المطهو في الفرن بدلًا من المقلي.

ـ تقليل الحلويات إلى مرة أو مرتين أسبوعيًا.

ـ شرب العصائر بدون سكر أو بنصف الكمية المعتادة.

ـ الانتباه للأكل أثناء السهر لأنه “أخطر وقت لتراكم السعرات”.



الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية

وأختتم القيعي، بأن زيادة الوزن في رمضان ليست نتيجة الصيام، بل بسبب السعرات الحرارية المخفية في المقليات، الحلويات، والمشروبات السكرية، والوعي بالكميات وطريقة التحضير هو المفتاح للحفاظ على الوزن والاستفادة الصحية من الصيام.