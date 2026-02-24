إسرائيل تبحث زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواقل تحسبا لتصاعد التوتر مع إيران

أعربت جهات رفيعة المستوى في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية عن الحاجة إلى زيادة ميزانية الدفاع الإسرائيلية بمليارات الشواقل، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من احتمال مواجهة عسكرية مع إيران، وفقا لما ذكرته قناة "كان" العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين كبار في الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، قولهم إن الميزانية الحالية لعام 2026 لم تشمل الاستعدادات لأي مواجهة محتملة مع إيران، ما دفعهم للمطالبة بتخصيص مبالغ إضافية لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية، بما في ذلك منظومات الصواريخ والطائرات من دون طيار والتدريب العسكري المكثف.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأمنيين ووزارة المالية الإسرائيلية ركزت على بحث كيفية تمويل هذه الاستعدادات دون التأثير على برامج اقتصادية أخرى، وسط مخاوف من أن يشكل النزاع مع إيران عبئًا ماليًا غير متوقع.

وفي الوقت نفسه، وصف محللون اقتصاديون الخطوة بأنها محاولة من الأجهزة الأمنية لاستغلال التهديد الإيراني من أجل زيادة الميزانية بما يتجاوز الحاجة الفعلية، مؤكدين أن إسرائيل خصصت في العام الحالي 112 مليار شيقل لميزانية الأمن، بينما طلبت الأجهزة العسكرية نحو 140 مليار شيقل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن سابقًا أن ميزانية الدفاع ستشهد زيادة إجمالية تصل إلى نحو 350 مليار شيقل خلال العقد المقبل، في خطوة تعكس إدراك تل أبيب لتحديات الأمن الإقليمي المتصاعدة.