بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
أخبار العالم

إسرائيل تبحث زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواقل تحسبا لتصاعد التوتر مع إيران

أرشيفية
القسم الخارجي

أعربت جهات رفيعة المستوى في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية عن الحاجة إلى زيادة ميزانية الدفاع الإسرائيلية بمليارات الشواقل، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من احتمال مواجهة عسكرية مع إيران، وفقا لما ذكرته قناة "كان" العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين كبار في الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، قولهم إن الميزانية الحالية لعام 2026 لم تشمل الاستعدادات لأي مواجهة محتملة مع إيران، ما دفعهم للمطالبة بتخصيص مبالغ إضافية لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية، بما في ذلك منظومات الصواريخ والطائرات من دون طيار والتدريب العسكري المكثف.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأمنيين ووزارة المالية الإسرائيلية ركزت على بحث كيفية تمويل هذه الاستعدادات دون التأثير على برامج اقتصادية أخرى، وسط مخاوف من أن يشكل النزاع مع إيران عبئًا ماليًا غير متوقع.

وفي الوقت نفسه، وصف محللون اقتصاديون الخطوة بأنها محاولة من الأجهزة الأمنية لاستغلال التهديد الإيراني من أجل زيادة الميزانية بما يتجاوز الحاجة الفعلية، مؤكدين أن إسرائيل خصصت في العام الحالي 112 مليار شيقل لميزانية الأمن، بينما طلبت الأجهزة العسكرية نحو 140 مليار شيقل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن سابقًا أن ميزانية الدفاع ستشهد زيادة إجمالية تصل إلى نحو 350 مليار شيقل خلال العقد المقبل، في خطوة تعكس إدراك تل أبيب لتحديات الأمن الإقليمي المتصاعدة.

الاستخبارات الإسرائيلية ميزانية الدفاع الإسرائيلية إيران وزارة المالية الإسرائيلية إسرائيل

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

رفع 100 طن مخلفات بتصنيف بورسعيد الأصفر

التصنيع الأصفر بضواحي بورسعيد يدخل بؤرة أهتمام التنفيذيين .. إزالة 100 طن مخلفات | شاهد

مطبخ صديق للبيئة يقدم طعامًا وسعادة لمرضى الأورام في الاقصر

مطبخ صديق للبيئة يقدم طعامًا وسعادة لمرضى الأورام في الأقصر

صحه دمياط

لأول مرة في دمياط .. إنقاذ شاب من الموت بعد طعن نافذ بالقلب

بالصور

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

