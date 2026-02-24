قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: واشنطن ستشعل حربًا مع إيران قريبًا جدًا

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد على

زعم مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الأمريكي على إيران اقترب كثيرًا ، وأن الأمور في سبيلها إلى مفاجئة العالم.

ووفق ما أوردت صحف الاحتلال، فقد ذكرت مصادر تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة، قولها إن ترامب يميل إلى إصدار أمر بشن ضربة عسكرية ضد إيران.

في سياق متصل، أوضحت مصادر للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن تل أبيب أكملت استعداداتها لاحتمال فتح جبهات إضافية.

وقبل ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تمر بأيام معقدة، وأضاف أن حكومته مستعدة لأي سيناريو.

بدوره، أكد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أنه إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية فسيكون ذلك يوماً سيئاً للغاية بالنسبة لها.

هذا ونفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن تحذير من رئيس هيئة الأركان المشتركة "دان كاين" بشأن مخاطر تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة قادرة على هزيمة طهران "بسهولة" في حال اندلاع أي مواجهة.

من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أن أي تصعيد عسكري ضد بلاده لن تقتصر آثاره على دولة واحدة. 

وشدد على أن طهران ستقف بحزم ضد أي مؤامرة، وستدافع عن نفسها.

وبالتزامن، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس من رقعة حرب لا محدودة بين الولايات المتحدة وإيران.

هذا وتستضيف مدينة جنيف السويسرية، الخميس المقبل، جولة مفاوضات ثالثة بين الولايات المتحدة وإيران، وصفت هذه الجولة بالأخطر، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

وبحسب التقارير، فإن إيران تعمل على تقديم مقترح جديد لتقديمه إلى وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، لكن مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات عبرت لصحيفة "إسرائيل هيوم" عن شكوكها في أن يتضمن المقترح الإيراني أي تغييرات جوهرية عن العروض السابقة، مستبعدة تحقيق أي انفراجة في الجولة القادمة.

النووية ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيئاً للغاية رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين إيران الولايات المتحدة هزيمة طهران مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية الولايات المتحدة وإيران جنيف السويسرية وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزوة بدر الكبرى امتحان لصبر المسلمين وثباتهم وليست مجرد مواجهة عسكرية

مرشد سياحي

نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد