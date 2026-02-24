مسؤول إسرائيلي: واشنطن ستشعل حربًا مع إيران قريبًا جدًا

زعم مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الأمريكي على إيران اقترب كثيرًا ، وأن الأمور في سبيلها إلى مفاجئة العالم.

ووفق ما أوردت صحف الاحتلال، فقد ذكرت مصادر تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة، قولها إن ترامب يميل إلى إصدار أمر بشن ضربة عسكرية ضد إيران.

في سياق متصل، أوضحت مصادر للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن تل أبيب أكملت استعداداتها لاحتمال فتح جبهات إضافية.

وقبل ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تمر بأيام معقدة، وأضاف أن حكومته مستعدة لأي سيناريو.

بدوره، أكد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أنه إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية فسيكون ذلك يوماً سيئاً للغاية بالنسبة لها.

هذا ونفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن تحذير من رئيس هيئة الأركان المشتركة "دان كاين" بشأن مخاطر تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة قادرة على هزيمة طهران "بسهولة" في حال اندلاع أي مواجهة.

من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أن أي تصعيد عسكري ضد بلاده لن تقتصر آثاره على دولة واحدة.

وشدد على أن طهران ستقف بحزم ضد أي مؤامرة، وستدافع عن نفسها.

وبالتزامن، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس من رقعة حرب لا محدودة بين الولايات المتحدة وإيران.

هذا وتستضيف مدينة جنيف السويسرية، الخميس المقبل، جولة مفاوضات ثالثة بين الولايات المتحدة وإيران، وصفت هذه الجولة بالأخطر، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

وبحسب التقارير، فإن إيران تعمل على تقديم مقترح جديد لتقديمه إلى وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، لكن مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات عبرت لصحيفة "إسرائيل هيوم" عن شكوكها في أن يتضمن المقترح الإيراني أي تغييرات جوهرية عن العروض السابقة، مستبعدة تحقيق أي انفراجة في الجولة القادمة.