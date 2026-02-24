قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إقبال جماهيري كبير على جناح وزارة السياحة بمعرض Ferie For Alle بالدنمارك

الجناح المصري في المعرض السياحي الدولي Ferie For Alle بمدينة هيرننج
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي Ferie For Alle المقام بمدينة هيرننج بمملكة الدنمارك، ويُعد أكبر المعارض السياحية في الدول الإسكندنافية.

مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي Ferie For Alle  

افتتح الجناح المصري السفير محمد منير لطفي سفير مصر لدى الدنمارك، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي ضم الدكتور محمد عطا عضو الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبد الحميد لاشين عضو الإدارة العامة للترويج السياحي.

كما زار الجناح المصري وفد رفيع المستوى من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدنمارك، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمشاهير، وذلك ضمن جولة رسمية شملت عددًا من الأجنحة الدولية المتميزة، ومن بينها الجناح المصري، حيث حرصوا على استكشاف التجربة السياحية المصرية المتميزة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن تقديره لدعم السفارة المصرية في الدنمارك، مشيرًا إلى أنه في ضوء شغف السائحين الدنماركيين بعلم المصريات، فإن مصر تُعد أهم مقصد ثقافي بالنسبة لهم، كما أنها من أقرب المقاصد السياحية الشتوية، لا سيما لمحبي رياضة الجولف.

وأوضح إسماعيل عامر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة أن المشاركة المصرية في المعرض دُعمت بحملة دعائية كبرى في أهم مواقع المعرض، تضمنت لوحات إعلانية عن أبرز التجارب السياحية بالمقصد المصري، وذلك بهدف تعريف زائري المعرض بالمقصد المصري بشكل أكبر، لتعزيز معدلات النمو التي تحققت من هذا السوق السياحي خلال العام الماضي.

وشهد الجناح المصري إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من زائري المعرض، بما يعكس اهتمام السائحين الدنماركيين بالمقصد السياحي المصري، ويؤكد أن الحضارة المصرية ستظل دائمًا محط أنظار وشغف العالم.

وعلى هامش فعاليات المعرض، تم عقد لقاءات مع كبرى شركات الطيران ومنظمي الرحلات في الدنمارك، الذين أشاروا إلى زيادة الطلب على مصر خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى زيادة أعداد الرحلات الأسبوعية إلى مصر خلال الموسم القادم.

وشاركت الهيئة في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 40 مترًا مربعًا في موقع استراتيجي، وتميز الجناح بتصميم معماري مبتكر يمزج بين الطابع الفرعوني ولمسات الحداثة، بما يعكس تنوع وروعة المقاصد السياحية، خاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

كما شهد الجناح تنظيم سلسلة من الفعاليات التفاعلية التي صُممت خصيصًا لمحاكاة الأجواء المصرية الساحرة، مما أضفى روحًا حيوية على المشاركة المصرية، إلى جانب تقديم مجموعة من الأطعمة المصرية التقليدية والحلويات الشرقية التي تعكس ثراء المطبخ المصري وتفرده كجزء أصيل من الهوية الثقافية.

وشارك في المعرض هذا العام 1021 عارضًا و30 مكتب تمثيل سياحي رسمي من أبرز المقاصد السياحية حول العالم.

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مرسيدس Little G 2027
فوط السيارة المايكروفايبر
