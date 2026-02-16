قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض GITF الصيني

محمد الاسكندرانى

تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المشاركة في المعرض السياحي الدولى GITF بالصين وذلك خلال الفترة من 21 -23 مايو 2026، وسوف تتخذ الهيئة قرار المشاركة من عدمه وفقاً لعدد المشاركين من القطاع الخاص.

 المعرض السياحي الدولى GITF بالصين


ويعقد المعرض على مدار 3 أيام يومين للشركات وتعاقدتها التجارية والثالث للشركات والعملاء، وتعد مقاطعة قوانغدونغ التى يغطيها المعرض أكبر سوق مصدر للسفر الخارجي في الصين، ويعتبر المعرض حدث مهني مهم لصناعة السياحة والثقافة في جنوب الصين.
ويشارك في المعرض الهيئات السياحية وشركات السياحة وخطوط الطيران والفنادق والمنتجعات وغيرها، بالإضافة إلى زار المعرض في 2025 عدد 37 ألف زائر من المهنيين وعدد 80 ألف من الجمهور،وشارك به ممثلين عن 55 دولة أبرزهم "سنغافورة-هونج كونج-كوريا-ألمانيا-بولندا-قطر-سريلانكا-أوزباكستان- عمان –نيبال".
وأوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن قيمة المشاركة في المعرض مبلغ وقدرة 2750 يورو، تسدد بشيك بإسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع الغير نقدية.
 

GITF هيئة تنشيط السياحة تنشيط السياحة المعرض السياحي الدولى GITF السياحة

