سعر الذهب اليوم 16-2-2026

أظهر سعر أشهر أعيرة الذهب، استقرارا، مع أول تعاملات له، اليوم الإثنين الموافق 16-2-2026، داخل محلات الصاغة.

أشهر عيار اليوم

يعد عيار 21 هو أشهر عيار ذهب والأكثر تداولا في محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وفقا لآخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا بلغ نحو 6650 جنيها للبيع و 6700 جنيه للشراء.

استقرار المعدن الأصفر

سجلت أسعار الذهب داخل السوق المصرية، استقرارا من دون تغيير في مستهل تعاملات اليوم.

الذهب ثابت

وأظهرت تداولات المشغولات الذهبية ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب أمس

تعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع، مع مستهل تعاملات مساء أمس الأحد داخل محلات الصاغة.

الذهب يستكمل النزيف

تعرض المعدن الأصفر لحالة من النزيف على مدار تداولات الأسبوع الماضي وحتى أمس؛ ليفقد ما يقارب الـ 230 جنيها على الأقل من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6650 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيها للشراء.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيها للبيع و 7019 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيها للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولارا للبيع و 5042 دولارا للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

ارتفع الذهب بعدما عزز المتداولون رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عقب بيانات تضخم معتدلة، فيما استغل بعض المستثمرين موجة البيع الحادة يوم الخميس؛ لشراء المعدن عند مستويات أقل.

التضخم الأمريكي جاء معتدلاً نسبياً في مطلع العام، ما هدّأ المخاوف من قفزة أكبر وعزز التوقعات بأن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة.

أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأميركي في يناير

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد صدور البيانات، فيما سعّر متداولو عقود المبادلة، احتمالات بنحو 50% لخفض ثالث للفائدة بحلول ديسمبر.

وساعد ذلك المعدن النفيس على الارتفاع بما يصل إلى 2.3%. وعادةً ما تستفيد أسعار الذهب غير المُدرّ للعائد من انخفاض أسعار الفائدة.