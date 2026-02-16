قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي
سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الأوسط
وزير الخارجية الإيراني: لدينا أفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل في مفاوضات جنيف
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 16-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أشهر أعيرة الذهب، استقرارا، مع أول تعاملات له، اليوم الإثنين الموافق  16-2-2026، داخل محلات الصاغة.

أشهر عيار اليوم

يعد عيار 21 هو أشهر عيار ذهب والأكثر تداولا في محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وفقا لآخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا بلغ نحو 6650 جنيها للبيع و 6700 جنيه للشراء.

استقرار المعدن الأصفر

سجلت أسعار الذهب داخل السوق المصرية، استقرارا من دون تغيير في مستهل تعاملات اليوم.

تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%

الذهب ثابت

وأظهرت تداولات المشغولات الذهبية ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب أمس

تعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع، مع مستهل تعاملات مساء أمس الأحد داخل محلات الصاغة.

 

سعر الذهب

الذهب يستكمل النزيف

تعرض المعدن الأصفر لحالة من النزيف على مدار تداولات الأسبوع الماضي وحتى أمس؛ ليفقد ما يقارب الـ 230 جنيها على الأقل من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب 

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6650 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيها للبيع و 7019 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيها للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولارا للبيع و 5042 دولارا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمية

ارتفع الذهب بعدما عزز المتداولون رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عقب بيانات تضخم معتدلة، فيما استغل بعض المستثمرين موجة البيع الحادة يوم الخميس؛ لشراء المعدن عند مستويات أقل.

التضخم الأمريكي جاء معتدلاً نسبياً في مطلع العام، ما هدّأ المخاوف من قفزة أكبر وعزز التوقعات بأن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة.

الذهب يسجل قمة تاريخية فوق 5200 دولار للأوقية لارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار

أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأميركي في يناير

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد صدور البيانات، فيما سعّر متداولو عقود المبادلة، احتمالات بنحو 50% لخفض ثالث للفائدة بحلول ديسمبر.

وساعد ذلك المعدن النفيس على الارتفاع بما يصل إلى 2.3%. وعادةً ما تستفيد أسعار الذهب غير المُدرّ للعائد من انخفاض أسعار الفائدة.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

مباراة الجيش الملكي والأهلي

بيان رسمي من الجيش الملكي على أحداث الشغب خلال مواجهة الأهلي

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

ترشيحاتنا

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى: دوري في إثبات نسب يتضمن العديد من المفاجآت والصراعات

هند صبري

بعد 22 عاما.. هند صبري تستعيد ذكرياتها مع خالد صالح بمشهد مع ابنه

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى ضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد