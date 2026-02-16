لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية

حذر وائل فايز المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية، من انتشار عادة خطيرة يمارسها بعض الأطفال في الشوارع، تتمثل في إشعال الألعاب النارية والمفرقعات، لما تسببه من إصابات بالغة وأضرار جسيمة قد تطال مستخدميها أو المارة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، إلى أن الجميع تابع الحادث الذي وقع في السويس، وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص، نتيجة استخدام الألعاب النارية، وهو ما يعكس خطورة هذه الظاهرة وضرورة التصدي لها بكل حزم.

وأكد أهمية الاحتفال بالمناسبات بطريقة آمنة ومسؤولة، بعيدًا عن أي ممارسات قد تحوّل أجواء الفرح إلى مآسٍ، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ الفوري عن أماكن بيع أو تداول الألعاب النارية والمفرقعات عبر الخط الساخن رقم: 0120035311.

وأوضح أن الجهات المعنية تتعامل بسرعة وجدية مع جميع البلاغات الواردة، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر وتجنب أي سلوك قد يعرّضهم أو غيرهم للخطر.