الأهلي ينتظر خصمه.. 3 مواجهات محتملة تشعل ربع نهائي دوري الأبطال قبل قرعة القاهرة

مع إسدال الستار على دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا دخل الأهلي رسميا مرحلة الحسابات الكبرى والتعادل السلبي أمام الجيش الملكي كان كافيا لحسم صدارة المجموعة الثانية لكنه فتح الباب أمام سيناريوهات نارية في ربع النهائي حيث ينتظر بطل إفريقيا خصما من العيار الثقيل في قرعة تقام بالقاهرة.

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.

ووفقًا للوائح البطولة فإن متصدري المجموعات يخوضون مباراة الإياب على أرضهم وهي أفضلية نسبية مهمة في مواجهات تُحسم غالبًا بتفاصيل صغيرة.

3 منافسين محتملين

بحسم الصدارة ينتظر الأهلي أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى ليصبح أمام ثلاث مواجهات محتملة:

1 - نهضة بركان

مدرسة مغربية منظمة تعتمد على الانضباط التكتيكي والتحولات السريعة والمواجهة ستحمل طابعا مغاربيا مع حساسية إضافية في ظل تكرار الصدامات العربية في الأدوار الإقصائية ويجيد نهضو بركان اللعب على التفاصيل ويمتلك خبرة قارية تراكمت في السنوات الأخيرة.

2 - ماميلودي صن داونز

اسم ثقيل وأحد أكثر الفرق ثباتا فنيا في القارة ويتميز بالكرة السريعة والبناء من الخلف والضغط العالي وهى سمات معتادة لدى الفريق الجنوب إفريقي وأي مواجهة معه تعني اختبارا بدنيا وتكتيكيا من أعلى مستوى.

3 - الترجي

قيمة تاريخية وخبرة لا تستهان بها في الأدوار الإقصائية والترجي يعرف كيف يدير مباراتي ذهاب وإياب ويجيد اللعب على أعصاب الخصم والمواجهة ستكون ذات طابع كلاسيكي بين عملاقين اعتادا الوقوف على منصات التتويج.

قرعة القاهرة.. لحظة الحسم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة وسط ترقب واسع على أن تنقلها قناة beIN Sports الإخبارية.

القرعة لن تحدد فقط هوية الخصم بل سترسم ملامح الطريق حتى النهائي وتفتح حسابات المواجهات المحتملة في نصف النهائي.

حضور عربي

إلى جانب الأهلي وبيراميدز ضمت قائمة المتأهلين:

الهلال السوداني

الملعب المالي

الترجي

صن داونز

نهضة بركان

الجيش الملكي

مواعيد المواجهات

بحسب الجدول المعلن من كاف تقام مباريات الذهاب يومي 13 و14 مارس 2026 على أن تلعب مواجهات الإياب يومي 20 و21 من الشهر ذاته.