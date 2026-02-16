قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
استشاري المناعة بجامعة القاهرة تطالب بعمل فحوصات طبية للأطفال كل 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار

ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران… تفاصيل تكشف ما وراء القرار
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران… تفاصيل تكشف ما وراء القرار
ياسمين القصاص

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعثر المسارات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، عادت سيناريوهات المواجهة العسكرية إلى الواجهة مجددا، وسط تسريبات تكشف عن تفاهمات حساسة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل. 

وتأتي هذه التطورات في لحظة دقيقة تشهد تحركات سياسية مكثفة ومحاولات لإحياء مسارات التفاوض، ما يعكس حجم التعقيدات التي تحيط بالملف الإيراني، لا سيما فيما يتعلق ببرنامجه الصاروخي الباليستي.

تفاصيل الدعم الأمريكي المحتمل

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن كواليس جديدة تتعلق بطبيعة التنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب. 

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن  الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعمه الكامل لتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية تستهدف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في حال فشل التوصل إلى اتفاق سياسى يرضي الطرفين.

ووفقًا للتقارير، فإن موقف ترامب لم يقتصر على منح غطاء سياسي أو دعم دبلوماسي، بل امتد ليشمل استعدادًا لتنسيق عسكري ولوجستي متقدم.

ويشمل ذلك تقديم تسهيلات استراتيجية قد تتضمن تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود جوا، وتأمين مسارات العبور في المجالات الجوية الإقليمية، إضافة إلى دعم استخباراتي يعزز فرص نجاح أي عملية عسكرية محتملة. 

ويعكس هذا الطرح مستوى غير مسبوق من المرونة في دعم تحرك عسكري مباشر، بما يتجاوز الصيغ التقليدية للتأييد السياسي.

رسائل الضغط في توقيت حساس

ويتزامن تسريب هذه المعلومات مع جولات محادثات حساسة بين واشنطن وطهران، ما يمنح هذه الخطوة أبعادا سياسية تتجاوز مجرد التنسيق العسكري.

فالإشارة إلى "الخيار العسكري" في هذا التوقيت قد تفهم على أنها أداة ضغط استراتيجية تهدف إلى دفع الجانب الإيراني نحو تقديم تنازلات جوهرية في ما يتعلق ببرنامجه الصاروخي وسياسته الإقليمية.

ويرى مراقبون أن طرح هذا السيناريو علنا يهدف إلى تعزيز أوراق التفاوض الأمريكية، عبر التلويح بإمكانية الانتقال من المسار الدبلوماسي إلى خيار أكثر حسما إذا لم تفض المحادثات إلى نتائج ملموسة، كما يعكس في الوقت ذاته متانة التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، وحرص الجانبين على تنسيق مواقفهما حيال ما يعتبرانه تهديدا مباشرا لأمن المنطقة.

والجدير بالذكر، أن في المحصلة، تكشف هذه التسريبات عن مرحلة شديدة الحساسية في مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية، حيث يتقاطع التفاوض مع احتمالات التصعيد العسكري. 

وبينما تبقى الدبلوماسية الخيار المعلن، فإن التلويح بالقوة يظل حاضرا بقوة في خلفية المشهد، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو تسوية سياسية جديدة أم نحو تصعيد قد يعيد رسم ملامح التوازنات الإقليمية.

ترامب نتنياهو إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

مباراة الجيش الملكي والأهلي

بيان رسمي من الجيش الملكي على أحداث الشغب خلال مواجهة الأهلي

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

ترشيحاتنا

حسام عبد الغفار

الصحة توجه رسالة لمرضى السكر خلال رمضان

العرقسوس

تحذيرات من الإفراط في تناول العرقسوس خلال رمضان.. يؤثر على الكلى.. فيديو

الدكتور بهاء الدين ناجي

التمر والشوربة الخفيفة.. سر الهضم المريح والإفطار الصحي في رمضان.. فيديو

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد