وزير الري: رفع كفاءة محطات الرفع جزء من استراتيجيتنا لتطوير منظومة المياه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة إمكانية التعاون المشترك بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات الألمانية المتخصصة في مجال صناعة وتوطين صناديق التروس الخاصة بمحطات المصلحة، وإنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس بالورش التابعة للمصلحة فى مصر .

وتم خلال الإجتماع عرض موقف احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من تأهيل صناديق التروس بمحطات الرفع التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج المصلحة لتاهيل ورفع كفاءة ما يقرب من (٣٠) صندوق تروس سنوياً نتيجة لتقادم واستهلاك المحطات .

كما قام المهندس مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعرض نتائج الزيارة التي قام بها سيادته لألمانيا لتفقد المصانع الألمانية، والإطلاع على عمليات التصنيع والاختبارات والقياسات ورفع أبعاد العينات بأحدث الأجهزة، وكذا عمليات المعالجة الحرارية للتروس والاختبارات للمعادن وتحليل الخامات .

وصرح الدكتور سويلم أن تأهيل محطات الرفع يعد أحد مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، مضيفا أن إنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس فى الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ونقل الخبرات سيُمكن المصلحة من وضع وتنفيذ خطة مرنة لأعمال التأهيل العاجلة لصناديق التروس والتي تُعد من المكونات الأساسية للمحطات، وتوفير الوقت فى أعمال الشحن والتخليص الجمركي، وتقليل التكاليف، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالمحطات، حيث أنه من المقترح إنشاء مركزى خدمة بعدد ورشتين احدهما بالوجه القبلى والأخرى بالوجه البحرى، وكذا تنفيذ برامج تدريبية للسادة المهندسين والفنيين بما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل مستمر إلى مصر، وانشاء قاعدة كفاءات محلية في مجال هندسة تصميم التروس بما يسهم فى توطين صناعة وإصلاح صناديق التروس فى مصر، كما سيتم توريد الأجهزة المستخدمة فى اعمال التأهيل من جانب الشركة الألمانية .

وقد وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع خطة تنفيذية مفصلة تتضمن كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ أعمال التطوير المقترحة .