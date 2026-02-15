وزير الري يتابع موقف المرحلة الثانية من مشروع "برنامج إدارة مياه دلتا النيل"

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف أنشطة المرحلة الثانية من مشروع "برنامج إدارة مياه دلتا النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ .



وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المرحلة الثانية من المشروع والتى تتمثل فى تحسين إدارة المياه في مناطق محددة بمحافظات "الإسماعيلية والدقهلية والشرقية"، بهدف تحسين تشغيل وصيانة البنية التحتية للري، وتطوير قياس الإحتياجات المائية في قطاع الزراعة، وجمع البيانات، والنمذجة، وتقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وبناء القدرات والتدريب للعاملين فى وزارة الموارد المائية والري .

أنشطة المشروع تتكامل مع أنشطة وسياسات الوزارة

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أنشطة المشروع تتكامل مع أنشطة وسياسات الوزارة فى مجال تأهيل وصيانة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية، وتطوير أدوات قياس المناسيب والتصرفات لتطوير عملية توزيع المياه، وإعداد وتطوير قواعد بيانات لمختلف مجالات العمل بالوزارة، والإعتماد على النماذج الرياضية والأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المياه .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الرى و وحدة متابعة المشروعات بإعداد رؤية متكاملة حيال ملف عملية تطوير توزيع المياه بدءًا من نهر النيل وحتى مستوى المسقى، لتكون الإطار الحاكم في التعامل مع عملية إدارة مياه دلتا النيل، وكذلك تحديد الأنشطة الجارية أو المطلوبة مستقبلاً ضمن المشروعات الممولة محلياً أو دولياً لتطوير عملية توزيع المياه .



كما وجه وزير الري بقيام قطاع الإدارة الإستراتيجية و وحدة متابعة المشروعات بإعداد رؤية متكاملة حيال ملف إدارة الأصول (منشآت - محطات رفع - ....)، وكذا تحديد الأنشطة الجارية حاليا أو المطلوبة مستقبليا ضمن المشروعات الممولة محلياً أو دولياً، والإفادة بالتصور المطلوب من عملية تحديث خطط إدارة الموارد المائية بالمحافظات، وإعداد نماذج للبيانات المطلوب إستيفاؤها ضمن تلك الخطط .