مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات "قنا، أسوان، أسيوط".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات – إتجار بالإسلحة غير المرخصة – سرقة بالإكراه - شروع فى قتل - تعدى وإطلاق أعيرة نارية") بنطاق محافظات "قنا – أسوان - أسيوط"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، بانجو، هيروين، إستروكس، آيس ، بودرة حشيش إصطناعى" – 5 آلاف قرص مخدر - 83 قطعة سلاح نارى "رشاش، 25 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 33 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (93) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .





