بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
رنا عصمت

اثارت الفنانة اصالة الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها فى حفلها الاخير بالرياض بـ ثلاثة فساتين.

الفستان الأحمر..

تالقت اصالة ، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الاحمر و ذات  ذيل طويل .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

No photo description available.
No photo description available.

الفستان الابيض..

وظهرت ايضا بفستان ابيض يشبه للقفطان المزين بالقماش الفضي و نسقت معه طرحة شعر بنفس اللون و الستايل.

No photo description available.
No photo description available.

الفستان ملون..

 

تألقت بفستان مغربي ملون ذات الالوان المتداخلة الاسود مع الاخضر والبرتقالى .

No photo description available.
No photo description available.

وتتميز اصالة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد اصالة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

