إطلالة مختلفة تثير الجدل.. أصالة بالتربون في بروفات حفلها بموسم الرياض

ظهرت النجمة السورية أصالة نصري بإطلالة لافتة خلال بروفات حفلها المرتقب ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ارتدت "تربون" أنيقًا غيّر من ملامحها المعتادة وأضفى عليها طابعًا مختلفًا خطف أنظار الجمهور.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا من كواليس البروفات، التي أُقيمت على مسرح محمد عبده أرينا، استعدادًا لحفلها المقرر إحياؤه خلال الأيام المقبلة، وسط تفاعل واسع من محبيها الذين انقسمت آراؤهم بين الإشادة بإطلالتها الجديدة والتساؤل حول تغيّر ملامحها.



وحرصت أصالة على الظهور بإطلالة بسيطة خلال التحضيرات، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، فيما بدا واضحًا تركيزها الشديد خلال التدريبات على أغاني الحفل، الذي يحمل عنوان "ليلة أيقونة الشرق".



ومن المتوقع أن تقدم أصالة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشوارها الفني، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهور موسم الرياض.



يذكر أن أصالة تحرص دائمًا على التنويع في إطلالاتها، سواء في الحفلات أو البروفات، ما يجعل ظهورها محط اهتمام واسع عبر السوشيال ميديا.