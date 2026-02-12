استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي في مصر

تشهد الأسواق المصرية في القاهرة والمحافظات حالة من النشاط التجاري مع انطلاق الأوكازيون الشتوي، أحد المواسم الرئيسية لتنشيط حركة البيع والشراء، خاصة مع تزامنه مع شهر شعبان، حيث تستعد الأسر للشراء استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

استعدادات وزارة التموين لضمان الشفافية

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها المعتادة في هذا التوقيت من كل عام، من خلال فتح باب الاشتراك أمام التجار والمحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون، مع التأكيد على الالتزام بالإعلان الواضح عن نسب التخفيضات والأسعار قبل وبعد الخصم، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في الأسواق.

كما تشدد الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات المشاركة، لمتابعة جدية التخفيضات ومنع أي ممارسات تجارية مضللة، مع تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها طوال فترة الأوكازيون.

إقبال الأسر على شراء ملابس العيد

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، إن حركة الإقبال تشهد نشاطًا متزايدًا، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الأسر المصرية لشراء ملابس العيد خلال شهر شعبان، استغلالًا لفترة التخفيضات وتجنبًا لارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم العيد.

توقعات بزيادة حركة البيع والشراء

وتوقع سليمان خلال صباح الخير يا مصر أن يشهد الأوكازيون الشتوي هذا العام مشاركة واسعة من المحلات على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة معدلات الشراء، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتحقيق توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء.

استعداد التجار لطرح التخفيضات

وأوضح أن عدد عدد كبير من أصحاب محلات الملابس الجاهزة أعلنوا عن استعداداتهم للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، من خلال طرح تخفيضات حقيقية على الموديلات الشتوية وتوفير تشكيلة واسعة تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية.

وأكد أن عدد المشاركين يشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الإقبال الكبير على الاستفادة من موسم التخفيضات.