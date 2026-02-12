قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
الصين تدين بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الصين
الصين
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، أن غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من فلسطين، مشيرًا إلى أن خطة الدولتين لشعبين هي السبيل الرئيسي لحل القضية الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي له ، أعرب  لين جيان عن معارضة بلاده باستمرار بناء مستوطنات جديدة التعدي على الأراضي الفلسطينية".

ونوّه إلى أن الصين تعارض أي محاولات لضم أو التعدي على الأراضي الفلسطينية وتقويض الأسس السياسية لخطة الدولتين لشعبين".

كما حثّ الطرفين إلى الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوتر أو تصعيد الصراع.

ويأتي ذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر «الكبينيت» على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية.

