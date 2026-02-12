الصين تدين بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، أن غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من فلسطين، مشيرًا إلى أن خطة الدولتين لشعبين هي السبيل الرئيسي لحل القضية الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي له ، أعرب لين جيان عن معارضة بلاده باستمرار بناء مستوطنات جديدة التعدي على الأراضي الفلسطينية".

ونوّه إلى أن الصين تعارض أي محاولات لضم أو التعدي على الأراضي الفلسطينية وتقويض الأسس السياسية لخطة الدولتين لشعبين".

كما حثّ الطرفين إلى الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوتر أو تصعيد الصراع.

ويأتي ذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر «الكبينيت» على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية.