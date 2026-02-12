قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

psf تصنيف "براند فاينانس".. مستشفيات جامعة عين شمس ضمن أفضل 50 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

حققت جامعة عين شمس إنجازاً دولياً جديداً يضاف إلى سجل نجاحاتها، بحصول مستشفياتها الجامعية على المركز 43 عالمياً  في تصنيف "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2026 لأفضل ١٠٠ من المراكز الطبية الأكاديمية حول العالم ويعد من التصنيفات العالمية التي تقوم بتقييم أداء المستشفيات الرائدة على مستوى العالم.

ويعكس هذا المركز المتقدم المكانة المرموقة التي تبوأتها الجامعة في الساحة الطبية الدولية، حيث نجحت في الحفاظ على تواجدها القوي ضمن قائمة الـ 100 مستشفى عالمياً، متفوقة على العديد من المراكز الطبية العريقة . ويعتمد هذا التصنيف الأمريكي المرموق على معايير صارمة تشمل جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وقوة مخرجات البحث العلمي الطبي، بالإضافة إلى تميز البرامج التعليمية والتدريبية للأطباء.

ويأتي هذا الاستحقاق تتويجاً لاستراتيجية الجامعة في تطوير منظومتها الطبية، وتحويل مستشفياتها إلى مراكز ذكية تقدم خدمات علاجية بمواصفات عالمية، مع التركيز على الابتكار البحثي الذي يسهم في إيجاد حلول للتحديات الصحية.

صرح الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن حلول مستشفيات جامعة عين شمس في المركز 43 عالمياً هو ثمرة جهود متواصلة من كوادرنا الطبية والبحثية التي تعمل برؤية واضحة لرفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر. وأضاف إن استقرارنا في مراكز الصدارة عالمياً رغم حدة التنافسية الدولية يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو ريادة طبية مستدامة تخدم البحث العلمي والمجتمع على حد سواء.

ومن جانبه ثمّن  جهود مستشفيات جامعة عين شمس تحت إشراف  الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وقيادة  الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، لافتاً إلى أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة للمستشفيات الجامعية وذلك لمواكبة جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بالتزامن مع العمل الدؤوب للانتهاء من المشروع القومي "مدينة عين شمس الطبية".

من الجدير بالذكر أن تصنيف "براند فاينانس" للمراكز الطبية الأكاديمية (AMCs) يُعد أحد أدق المؤشرات العالمية التي تقيس قوة وتأثير المؤسسات الصحية التي تدمج بين تقديم الخدمة العلاجية والنشاط البحثي والأكاديمي.

ويعتمد التصنيف في نسخته لعام 2026 على استطلاع آراء أكثر من  2500 ممارس صحي في 30 دولة حول العالم، لتقييم أكثر من 500 مركز طبي. ويرتكز التقييم على ثلاثة أعمدة رئيسية تضمن شمولية الأداء قياس جودة الخدمات السريرية ومعدلات الثقة والاعتراف المهني وتقييم حجم الابتكار والمساهمة في الدراسات الطبية العالمية وقدرة المؤسسة على تخطيط وتخريج كوادر طبية بمواصفات عالمية.

وتكمن أهمية هذا التصنيف في كونه لا يقيس الإمكانيات المادية فحسب، بل يركز على "السمعة المؤسسية" والقيمة المعنوية للعلامة الطبية، مما يجعل الظهور في قائمة الـ 100 مستشفى شهادة دولية على ريادة المؤسسة وقدرتها على جذب أفضل الكفاءات العلمية وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج.

جامعة عين شمس فاينانس المراكز الطبية الأكاديمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج

وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج وربط الحقول القبرصية

الاذاعة

الشبكات الإذاعية تحقق عدد ساعات بث 189.8 ألف ساعة عام 2024/ 2025

الرقابة المالية

الرقابة المالية تمدد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 30 أبريل

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد