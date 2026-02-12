7 مارس.. أولى جلسات محاكمة متهم بسب وقذف ضياء السيد

حددت المحكمة المختصة جلسة 7 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بسب وقذف ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمام محكمة جنح الاقتصادية.

وتعود وقائع الدعوى إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد رشوان، بصفته وكيلًا عن ضياء السيد، ضد المدعو «ع.ح»، متهمًا إياه بسب وقذف موكله والتشهير به من خلال إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه يعمل صحفيًا بأحد المواقع الإخبارية.

وأوضح مقدم البلاغ أن المتهم نشر عبارات تضمنت إسناد وقائع غير صحيحة إلى الكابتن ضياء السيد، من شأنها – حال ثبوتها – أن تستوجب العقاب، فضلًا عما تمثله من إساءة وتشهير يمسان سمعته ومكانته الرياضية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية، وباستكمال الإجراءات القانونية تقررت إحالته إلى المحاكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.