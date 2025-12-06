قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الحبس شهر لمساعدة هالة صدقي في اتهامات بالتهديد والابتزاز

هالة صدقى
هالة صدقى
ندى سويفى

عاقبت محكمة جنح الاقتصادية  حسنية. ع. ع مساعدة هالة صدقي بالحبس شهر وكفالة ١٠ آلاف جنيه وتغريمها ٢٠ ألف  جنيها وان تؤدي للفنانة المدعية بالحق المدني مبلغ ٢٠ ألف جنيها كتعويض مدني موقت وذلك في اتهامها بتهديد وابتزار وتشهير وسب وقذف الفنانة هالة صدقي.

وقضت محكمة جنح العمرانية  بعدم الاختصاص في اتهام مساعدة هالة صدقي بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وترجع وقائع الدعوى حين تقدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ الي المستشار المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبدالنبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتي تعود للعمل معها مرة اخري والا ستقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا، كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات قامت المشكو في حقها ببثها عن طريق الفيس بوك الخاص بها والسوشيال ميديا .

وقدم حافظ المستندات الدالة علي الاتهام وفلاشة تضمنت كل ماسبق من تشهير وسب وقذف وطلب سماع شهود الاثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز ، حيث استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة لاقوال شهود الاثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية وتأكدت النيابة من صحتها وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع.

وورد تقرير قسم المساعدات الفني بوزاره الداخلية وتحريات المباحث يؤكدا صحة البلاغ كما تقدم المستشار شريف حافظ ببلاغ ايضاً اثناء مباشرة تلك التحقيقات ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ومرفق به تسجيلات تليفونية عديدة وتفريغ كاميرات كافيه بشارع مراد وذلك لطلبه من المساعدة الحالية للفنانه هالة صدقي بترك العمل معها وتغير شهادتها بالتحقيقات مقابل مبلغ مالي ١٠٠ الف جنيه ومرتب شهري ٥٠٠٠ جنيه .

وفي جلسة 29 يناير الماضي رد دفاع المتهمة حسنيه عبد النبي رئيس المحكمة واحيلت الدعوى للفصل في طلب الرد ورفضته محكمة الاستئناف وتم تغريم المتهمة مبلغ ٤٠٠ جنيه وأعيدت القضية لذات الدائرة للفصل فيها  وقررت المحكمة حجزها للحكم ثم قررت احالتها للمحكمة الاقتصادية.

محكمة جنح الاقتصادية مساعدة هالة صدقي الحبس شهر

