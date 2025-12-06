مصرع ربة منزل إثر سقوطها من سلم منزلها في البداري بأسيوط

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزلها بقرية العقال البحري بمركز البداري في محافظة أسيوط.

سقطت من أعلى السلم

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوصول ربة منزل إلى مستشفى البداري المركزي جثة هامدة إثر سقوطها من الطابق الثاني.

وبالفحص، تبين وصول "ناهد. ع"، 56 عامًا، من العقال البحري، إلى مستشفى البداري المركزي، جثة هامدة نتيجة سقوطها من سلم بالطابق الثاني، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.