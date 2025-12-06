قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول

مباراة الجزائر والبحرين
مباراة الجزائر والبحرين
يسري غازي

أنهي منتخب الجزائر الشوط الأول بالتقدم علي نظيره منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات ثاني جولات بطولة كأس العرب في قطر 2025.

تقدم منتخب الجزائر على نظيره منتخب البحرين بهدفين مقايل هدف فى 6 دقائق فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

أحرز منتخب الجزائر الهدف الأول البحرين فى المباراة المقامة حاليا في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

أحرز رضوان بركان هدف منتخب الجزائر الأول في شباك البحرين فى الدقيقة 24 من متابعة جيدة للكرة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى منتخب البحرين.

البحرين تتعادل.. وجاء الهدف بعد تمريرة من علي مدن أرضية داخل منطقة الجزاء وصلت عند مهدي عبد الجبار وسددها أرضية داخل الشباك في الدقيقة 28.

وفى الدقيقة 30 أضاف مهدي بركان لـ منتخب الجزائر الهدف الثاني فى شباك منتخب البحرين بكأس العرب.

وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر إثر عرقلة لاعب محاربو الصحراء رضوان بركان داخل منطقة الجزاء سددها ياسين بنزيه في الشباك معلنا الهدف الثالث.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجزائر التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين في المباراة التى تجمعهما فى الثالثة والنصف عصر اليوم بملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.
 

تشكيل الجزائر 
ـ حراسة المرمى: فريد شعال

ـ الدفاع: هواري بوشي، عبد القادر بدران، أشرف عبادة، يوسف عطال

ـ الوسط: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، بن زية

ـ الهجوم: أمير سعيود، رضوان بركان، عادل بولبينة
 

ترتيب منتخبي الجزائر والبحرين
ويحتل منتخب الجزائر المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبا العراق والسودان، برصيد نقطة واحدة، في حين يتواجد منتخب البحرين في المركز الرابع بدون نقاط.

ويتمسك منتخبا الجزائر والبحرين بتحقيق الفوز من أجل إبقاء آمالهما قائمة في التأهل إلى الدور التالي؛ فالجزائر تبحث عن مواصلة رحلة الدفاع عن لقبها الذي حققته لأول مرة في تاريخها خلال نسخة قطر 2021، بينما يسعى البحرين لخطف لقبه الأول في المنافسات العربية.

ويأمل منتخب الجزائر بقيادة المدرب مجيد بوقرة، في تقديم أداء أفضل من مباراتهم الأولى التي خرجوا منها بنقطة ثمينة رغم اللعب منقوصين بعد طرد آدم وناس، الذي سيغيب عن مواجهة البحرين. وتترقب الجماهير الجزائرية من منتخبها ظهوراً أقوى في الجولة الثانية يعيد الثقة ويعزز الحظوظ في مواصلة المشوار بثبات.

وفي المقابل، يطمح المنتخب البحريني إلى تصحيح المسار وتعويض خسارته أمام العراق، كما يسعى منتخب البحرين للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب كأس العرب 2025، والظهور بمستوى مشرف يليق بمكانته كبطل للخليج، بعد تتويجه بكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" في مطلع العام الجاري بالكويت.

ويأمل المدرب الكرواتي دراجان تالاييتش في تجنّب الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، واستعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه السابق على جيبوتي في التصفيات المؤهلة للبطولة.

