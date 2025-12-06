قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون جديد للتجنيد.. ألمانيا تفعل خطة للمواجهة مع روسيا | تفاصيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان.. معلومات جديدة تحسم الجدل حول التاريخ المنتظر
لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
رياضة

مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

مباراة الأردن والكويت
مباراة الأردن والكويت
يسري غازي

تغلب منتخب الأردن بقيادة الحسين عموتة على نظيره منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وأقيمت مباراة الأردن ونظيره منتخب الكويت على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.وتأهل منتخب الأردن إلي الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب عقب تحقيق انتصارين أمام الإمارات والكويت بنتيجة 2/ 1ويتبقي له مواجهة منتخب مصر الثاني.

وأنهي منتخب الأردن الشوط الأول أمام نظيره منتخب الكويت بالتقدم بهدف دون رد فى المباراة المقامة حاليا في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

أحرز محمد أبوطه هدف منتخب الأردن الأول في شباك منتخب الكويت بالدقيقة 17 من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لمنتخب الأزرق.

وأهدر منتخب الأردن تسجيل الهدف الثاني بعدما اصطدمت الكرة بعارضة حارس مرمى الكويت فى الدقيقة 18.

أضاف منتخب الأردن الهدف الثاني فى شباك الكويت فى المباراة المقامة حاليا فى ثاني جولات بطولة كأس العرب.

وألغي حكم اللقاء هدفا أحرزه لاعب منتخب الأردن فى شباك الكويت بداعي التسلل في الدقيقة 53 بعد العودة إلي تقنية الفيديو المعروفة بـ var.

وقلص يوسف ناصر الفارق وسجل هدف منتخب الكوي الأول فى شباك الأردن من ضربة رأسية سكنت شباك حارس مرمي النشامي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح منتخب الأردن عقب عرقلة حارس المرمي لمنتخب الكويت للاعب النشامي ومنع هدف محقق من انفراد داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء.


وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الأردني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.
 

تشكيل الكويت
حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

خط الدفاع: حسن حمدان، ناصر خضر، راشد الدوسري، الشريفي

خط الوسط: رضا هاني، تامر فالح، شهاب، الرشيدي

خط الهجوم: العنزي، الخالدي.
 

تشكيل الأردن 
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي

خط الوسط: الرشدان، عامر جاموس، مهند أبو طه

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، يزن لنعيمات.

