الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مباراة مصيرية أمام نظيره منتخب الامارات فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 16 منتخبا .



موعد لقاء منتخب مصر والإمارات

يدخل فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخب مصر الثاني تحديا صعبا عنما يواجه منتخب الامارات فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 16 منتخبا .



ترتيب منتخب مصر والإمارات

يتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط قبل مواجهته أمام الكويت، فيما يمتلك منتخبا مصر والكويت نقطة واحدة، وتتذيل الإمارات الترتيب دون نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر

تُنقل مباراة منتخب مصر والإمارات عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية)، كما تقوم قناة MBC مصر 2 ببث مباريات منتخب مصر في كأس العرب.



فرص تأهل منتخب مصر للأدوار التالية

يدخل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مباراة الليلة بهدف تعزيز فرصه فى الصعود إلى الدور ربع النهائى، بامتلاكه نقطة واحدة، حيث إن الفوز وحصد الثلاث نقاط يقربه من التأهل، بينما أى نتيجة أخرى تصعب من مهمته وربما تتشابك بها الحسابات بعد نهاية الجولة.



أما منتخب الإمارات الملقب بـ«الأبيض» فلا يمتلك أى رصيد من النقاط بعد خسارته فى المباراة الماضية أمام منتخب الأردن، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز لإحياء آماله فى المنافسة، ما يضفى على مباراة الليلة منافسة قوية ومواجهة مصيرية، ويعلق المنتخب الإماراتى آماله فى لقاء الليلة على الثلاثى الهجومى برونو كونسيساو والجناح الأيسر لوان بيزيرا والجناح الأيمن كايو لوكاس.



غيابات منتخب مصر أمام الإمارات

وتعد صفوف المنتخب مكتملة باستثناء كريم فؤاد الذى تعرض للإصابة فى أثناء التمرين، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل مباراة الليلة تغييرات محدودة فى بعض المراكز.



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الامارات

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان على إجراء بعض التغييرات فى تشكيل المنتخب أمام الإمارات حيث استقر على الدفع بمحمود الونش في خط الدفاع بدلا من رجب نبيل، ومحمد مجدي أفشة علي حساب غنام محمد، ومروان حمدي في الهجوم بدلا من محمد شريف.



ويتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر الثاني:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: يحيى زكريا، محمود حمودي الونش، ياسين مرعي، أكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد النني.

في خط الهجوم: إسلام عيسى، مروان حمدي، مصطفى سعد.



ألقاب منتخب مصر فى كأس العرب

ويملك منتخب مصر لقبا وحيدا فى بطولة كأس العرب حين قاده حسام حسن للتتويج باللقب عام 1992 على حساب منتخب السعودية، حيث فاز (الفراعنة) 3/2 فى المباراة النهائية بسوريا.



وكانت آخر مشاركة لمنتخب مصر فى قطر عام 2021 والتى حصد فيها المركز الرابع بعد أن خسر من نظيره القطرى بضربات الترجيح فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.



ويشارك منتخب الإمارات فى كأس العرب للمرة الثالثة، حيث سبق له خوض 9 مباريات خرج فائزا 3 مرات مقابل ست هزائم، وسجل عشرة أهداف مقابل 17 هدفا فى شباكه.



نقاط قوة منافس منتخب مصر

ويضم منتخب الإمارات بين صفوفه عناصر هجومية بارزة مثل يحيى الغسانى وعلى صالح وكايو لوكاس، بالإضافة إلى عناصر الخبرة مثل حارس المرمى خالد عيسى، قائد الفريق، والأكثر مشاركة بقميص بلاده برصيد 94 مباراة دولية، وكذلك لاعب الوسط يحيى نادر.



تاريخ مواجهات منتخب مصر في كأس العرب

والتقى المنتخبان ثمانى مرات من قبل حيث فاز الفراعنة خمس مرات مقابل انتصار وحيد للإمارات وتعادلين، علما بأنهما لم يلتقيا من قبل فى كأس العرب.



طاقم حكام مصر ضد الإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بقطر 2025 تعيين طاقم حكام لمباراة منتخب مصر الثاني ونظيره منتخب الإمارات يضم ثلاثي سويدي، إلى جانب 3 جنسيات أخرى.



وجاء طاقم حكام مباراة مصر والإمارات علي النحو التالي: حكم ساحة: السويدي جلين نيبرج. مساعد أول: السويدي مهـبود بييجي. مساعد ثاني: السويدي أندرياس سوديركفيست.