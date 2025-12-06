طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

نظّم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية (EPSF-ERU) حملة موسّعة للتبرع بالدم استمرت فعالياتها على مدار ثمانية أيام متواصلة وشملت عدة مواقع بهدف دعم بنوك الدم ونشر الوعي الصحي داخل الجامعة وخارجها.

وأكد عمر محمد، مسؤول لجنة الصحة العامة أنه جاءت الحملة تحت إشراف مسؤول لجنة الصحة العامة عمر محمد،وبالتعاون مع بنك دم الزقازيق لضمان جودة الإجراءات الطبية وفقًا للمعايير المتبعة.

بدأت المبادرة بانطلاقة ميدانية في قرية الشوبك، حيث قدّم الفريق يومًا كاملًا من التبرع والتوعية للأهالي، تبعته فعاليات مماثلة في أحد الأندية التي استقبلت فريق العمل ووفرت بيئة مناسبة لاستقبال المتبرعين من مختلف الفئات.

وعقب ذلك انتقلت الحملة إلى الجامعة المصرية الروسية لمدة ثلاثة أيام، وشهدت هذه المرحلة أكبر حجم من التفاعل، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجمعت الحملة ١٣٤ كيس دم، إلى جانب الوصول بالتوعية إلى٣٢٠٢ شخص.

ولتعزيز أثر المبادرة، نفذت اللجنة زيارة إلى مدرسة الفردوس الثانوية، حيث تم تقديم جزء توعوي مخصص للطلاب حول أهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى وحرص الفريق على إجراء تحاليل فصائل الدم مجانًا لجميع المتبرعين وإبلاغهم بالنتائج لاحقًا، دعمًا لنشر الوعي الصحي وتشجيع التبرع المنتظم.

تأتي هذه الحملة في إطار دعم رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم، وترسيخ ثقافة التبرع كمسؤولية مجتمعية.