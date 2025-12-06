عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟

لم يكن رجل فرنسي يدرك أن مشروع حفر مسبح في حديقة منزله سيحوله إلى مليونير بين ليلة وضحاها، بعد أن عثر بالمصادفة على كنز ذهبي مدفون تحت التربة في ضاحية نوفيي-سور-سون قرب مدينة ليون.

وبحسب شبكة CBS News، كان الرجل قد اشترى المنزل قبل عام واحد فقط، قبل أن يعثر خلال الحفر على أكياس بلاستيكية تحتوي على خمسة سبائك ذهبية وعدد من العملات الذهبية، تقدر قيمتها بنحو 700 ألف يورو (أكثر من 800 ألف دولار).

بلاغ سريع يعجل بالتحقيقات

ورغم المفاجأة التي قد تدفع كثيرين لإخفاء الأمر، اتصل الرجل فورا بالسلطات المحلية، ليتم فتح تحقيق رسمي.

وكشفت صحيفة Le Progrès أن خبراء من وزارة الثقافة الفرنسية فحصوا الذهب بحثاً عن أي قيمة أثرية، لكن تبين أنه حديث نسبياً، لا يتجاوز عمره 15 إلى 20 عاماً، ويحمل أرقاما تسلسلية واضحة.

تتبعت الشرطة مصدر السبائك إلى مصفاة معتمدة قرب ليون، وتأكد أنها اقتنيت بطريقة قانونية ولا علاقة لها بأي قضية سرقة أو غسل أموال.

القانون الفرنسي يحسم الأمر الكنز لمن يجده

وفقا للقانون المدني الفرنسي الصادر في القرن التاسع عشر، يُعد "كنزاً" كل ما يكتشف مصادفة داخل ملكية خاصة ولا يستطيع أحد إثبات ملكيته وبذلك يعود الكنز مباشرة لصاحب الأرض.

وبوفاة المالك السابق للمنزل وعدم وجود وصية تشير للذهب، إضافة إلى عدم وجود أي مطالبات قانونية، امتلك الرجل الكنز بشكل كامل.

وقالت الصحيفة إن الأرقام التسلسلية سهلت عملية التتبع وأغلقت القضية سريعا، بينما ساعد صدق الرجل وإبلاغه الفوري في تجنب أي تعقيدات قانونية.

لماذا دفنت الثروة؟ لغز بلا إجابات

رغم انتهاء التحقيق، ظل السؤال الأكثر غموضاً بلا إجابة لماذا دفن المالك السابق هذا الذهب؟

تشير طريقة التغليف المحكمة إلى أن صاحبه الأصلي كان يسعى إلى حماية ثروته، ربما خوفاً من اضطرابات اقتصادية أو لعدم ثقته بالمصارف.

لكن عدم وجود وثائق أو أدلة تفسر سبب الدفن يجعل القصة لغزاً كاملاً يثير الكثير من التكهنات.

تأكيد رسمي الذهب قانوني ولا قيمة أثرية له

أكد المجلس المحلي في المدينة أن الذهب لا ينتمي لأي موقع أثري، وأن تحليله أظهر أنه صهر قبل نحو عقدين في مصفاة فرنسية رسمية، ما يثبت أن حيازته كانت قانونية تماماً.

وقالت السلطات إن السبائك والعملات كانت مخبأة داخل أكياس بلاستيكية ومطوية بعناية، دون أي مؤشر على نية استردادها لاحقاً.

الذهب يستمر في مفاجأة العالم

هذا الاكتشاف ليس الوحيد في السنوات الأخيرة فقد ظهرت عدة قصص مشابهة، منها فى 2024 زوجان في شمال كاليفورنيا يعثران على عملات نادرة تعود للقرن الـ19 بقيمة 10 ملايين دولار.

وفى 2023 رجل في ألمانيا يكتشف سبائك وعملات ذهبية في شقته بقيمة 150 ألف دولار.

وفى 2022 العثور على أكثر من 260 عملة ذهبية تحت أرضية مطبخ في بريطانيا بيعت في مزاد مقابل نحو مليون دولار.

ثروة بلا صاحب ورجل محظوظ

ورغم أن أصل الذهب بات معروفاً، فإن سبب دفنه ما زال غامض وبينما تظل القصة مفتوحة على احتمالات كثيرة، يبقى الرجل الفرنسي أحد أكثر المحظوظين في العالم فقد كان يبحث عن مسبح، وخرج بثروة تبلغ قيمتها نحو 800 ألف دولار.