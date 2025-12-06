10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

أشادت الفنانة مي عمر بموهبة زوجها المخرج محمد سامي في التمثيل، مؤكدة أنّ قدراته التمثيلية تظهر بوضوح من خلال طريقة إدارته للممثلين في أعماله الدرامية والسينمائية.

وجاءت تصريحاتها خلال حضورها افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث أوضحت أنّ فكرة دخول سامي مجال التمثيل ليست جديدة بالنسبة لها، قائلة إنها تشجّعه على ذلك منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضافت مي عمر أن محمد سامي يمتلك أداءً مميزًا يجعله قادرًا على تقديم أدوار ناجحة، مشيرة إلى أنه كان دائمًا يوجّهها وزملاءها أثناء التصوير، مما يعكس خبرته الفنية الواسعة وثقتها الكاملة بقدراته.

