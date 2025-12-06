عائلة أم كلثوم يشاهدون فيلم الست مع صناعه والنجوم في القاهرة

شاهدت أسرة كوكب الشرق ام كلثوم وهم احفاد شقيقتها سيدة العرض الخاص لفيلم الست والذي أقيم منذ قليل بحضور صناع الفيلم و عدد كبير من النجوم بإحدى دور العرض بالقاهرة.



وحضر من أحفاد شقيقة كوكب الشرق ابنة حفيدتها حبيبة عزب

واحفادها نادين الدسوقي و دينا الدسوقي و شيرين الدسوقي ونيرمين الدسوقي و خالد الدسوقي وزوجته نيرمين سلامة.



واشاد الحاضرين من أسرة كوكب الشرق بالفيلم وأكدوا انهم شعروا بالكثير من الشجن والمشاعر المختلفة أثناء مشاهدتهم للفيلم الذي أثر فيهم كثيرا ووجهوا الشكر لصناعه على اهتمامهم بتقديم عمل ملحمي وملهم مثل هذا الفيلم الذي سيعيش كثيرا

وأوضحت الفنانة منى زكي أن فيلم "الست" يسعى لإظهار أم كلثوم باعتبارها إنسانة قبل أن تكون أسطورة، مع التركيز على مشاعرها ونقاط ضعفها بجانب قوتها.

وأضافت أن الهدف هو تقديم صورة أكثر واقعية وصدقًا عن حياتها.

وقالت في حوار لموقع هسبريس المغربي: "الإنسان ليس تمثالا، بل لديه مشاعر ونقاط ضعف ونقاط قوة، وفي بعض الأوقات يكون في حالات غضب ويتخذ قرارات غير صحيحة".

وأكدت أن هذا التناول الواقعي قد يثير الجدل بين الجمهور الذي اعتاد رؤية أم كلثوم في صورة مثالية، لكنها اعتبرت أن احترام الحقيقة الفنية يتطلب الجرأة.

وكشفت عن أن تحضيرها لدور أم كلثوم استغرق سنة وثلاثة أشهر، واشتمل على تدريب نفسي مكثف، وتغيير طبقة الصوت، والعمل على الحركات والسلوكيات التي تعكس الشخصية على مدار حياتها.

وأوضحت أن هذه التحضيرات اليومية كانت ضرورية للوصول إلى أقرب صورة ممكنة لشخصية "الست".

وأضافت أن أصعب مرحلة كانت تجسيد أم كلثوم في سنواتها الأخيرة، حيث كان عليها أن تتفاعل مع المشاعر والخبرات المختلفة للشخصية بشكل دقيق.

واختتمت زكي حديثها بالقول: "كلما حاولت الابتعاد عن المشاعر التي راودتني أثناء التصوير أعود إليها، والتجربة غيرتني بشكل كبير على المستوى الشخصي والفني".

فيلم "الست" مستوحى من قصة المطربة الراحلة أم كلثوم، من سيناريو وحوار الروائي أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن المقرر عرضه بدور السينما في مصر والعالم العربي، بدءًا من 10 ديسبمر.