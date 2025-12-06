قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة
محمد كريم برفقة فان ديزل في مهرجان البحر الأحمر أيقونة هوليوود
قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2006
لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا
الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
علي ناصر : كنت وطنياً قومياً انتمي بالأساس لليمن ولائي للبلد.. وهذه تفاصيل تنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال
هل قول صدق الله العظيم بدعة بعد قراءة القرآن؟.. اعرف حكم الشرع
الوضع تحت السيطرة.. أول تعليق من بيطري الشرقية على تماسيح الزوامل
أقوى هواتف رائدة بأسعار متوسطة في مصر والسعودية والإمارات (نهاية 2025)
طيران الاحتلال يستهدف شرق خان يونس وحي الزيتون والشجاعية
زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور
ليبيا.. إغلاق عدد من الموانئ وإعلان حالة الطوارئ القصوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عائلة أم كلثوم يشاهدون فيلم الست مع صناعه والنجوم في القاهرة

عائلة ام كلثوم يشاهدون فيلم الست
عائلة ام كلثوم يشاهدون فيلم الست
أوركيد سامي

شاهدت أسرة كوكب الشرق ام كلثوم  وهم احفاد شقيقتها سيدة العرض الخاص لفيلم الست والذي أقيم منذ قليل بحضور صناع الفيلم و عدد كبير من النجوم بإحدى دور العرض بالقاهرة. 


وحضر من أحفاد شقيقة كوكب الشرق ابنة حفيدتها  حبيبة عزب
واحفادها نادين الدسوقي و دينا الدسوقي و شيرين الدسوقي ونيرمين الدسوقي و خالد الدسوقي وزوجته  نيرمين سلامة.


واشاد الحاضرين من أسرة كوكب الشرق بالفيلم وأكدوا انهم شعروا بالكثير من الشجن والمشاعر المختلفة أثناء مشاهدتهم للفيلم الذي أثر فيهم كثيرا ووجهوا الشكر لصناعه على اهتمامهم بتقديم عمل ملحمي وملهم مثل هذا الفيلم الذي سيعيش كثيرا

وأوضحت الفنانة منى زكي أن فيلم "الست" يسعى لإظهار أم كلثوم باعتبارها إنسانة قبل أن تكون أسطورة، مع التركيز على مشاعرها ونقاط ضعفها بجانب قوتها.

وأضافت أن الهدف هو تقديم صورة أكثر واقعية وصدقًا عن حياتها.

وقالت في حوار لموقع هسبريس المغربي: "الإنسان ليس تمثالا، بل لديه مشاعر ونقاط ضعف ونقاط قوة، وفي بعض الأوقات يكون في حالات غضب ويتخذ قرارات غير صحيحة".

وأكدت أن هذا التناول الواقعي قد يثير الجدل بين الجمهور الذي اعتاد رؤية أم كلثوم في صورة مثالية، لكنها اعتبرت أن احترام الحقيقة الفنية يتطلب الجرأة.

وكشفت عن أن تحضيرها لدور أم كلثوم استغرق سنة وثلاثة أشهر، واشتمل على تدريب نفسي مكثف، وتغيير طبقة الصوت، والعمل على الحركات والسلوكيات التي تعكس الشخصية على مدار حياتها.

وأوضحت أن هذه التحضيرات اليومية كانت ضرورية للوصول إلى أقرب صورة ممكنة لشخصية "الست".

وأضافت أن أصعب مرحلة كانت تجسيد أم كلثوم في سنواتها الأخيرة، حيث كان عليها أن تتفاعل مع المشاعر والخبرات المختلفة للشخصية بشكل دقيق.

واختتمت زكي حديثها بالقول: "كلما حاولت الابتعاد عن المشاعر التي راودتني أثناء التصوير أعود إليها، والتجربة غيرتني بشكل كبير على المستوى الشخصي والفني".

فيلم "الست" مستوحى من قصة المطربة الراحلة أم كلثوم، من سيناريو وحوار الروائي أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن المقرر عرضه بدور السينما في مصر والعالم العربي، بدءًا من 10 ديسبمر.

اخبار الفن نجوم الفن عائلة أم كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

ترشيحاتنا

أندرويد

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

تسخين السيارة

تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد

بالصور

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025… بادر بالحب

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

فيديو

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد