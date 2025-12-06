قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة
محمد كريم برفقة فان ديزل في مهرجان البحر الأحمر أيقونة هوليوود
قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2006
لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا
الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
علي ناصر : كنت وطنياً قومياً انتمي بالأساس لليمن ولائي للبلد.. وهذه تفاصيل تنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال
هل قول صدق الله العظيم بدعة بعد قراءة القرآن؟.. اعرف حكم الشرع
الوضع تحت السيطرة.. أول تعليق من بيطري الشرقية على تماسيح الزوامل
أقوى هواتف رائدة بأسعار متوسطة في مصر والسعودية والإمارات (نهاية 2025)
طيران الاحتلال يستهدف شرق خان يونس وحي الزيتون والشجاعية
زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور
ليبيا.. إغلاق عدد من الموانئ وإعلان حالة الطوارئ القصوي
قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2006

رباب الهواري

يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 2006 لمواجهة نظيره الزمالك، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المرتبط بالمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026.

 وتمثل المباراة إحدى أبرز مواجهات الجولة، نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين ورغبة كل منهما في تعزيز موقعه في جدول الترتيب.

مواجهات قوية في الجولة السابعة عشرة

إلى جانب قمة الأهلي والزمالك، تشهد الجولة مجموعة من اللقاءات المهمة، حيث يلتقي فريق الزهور مع نظيره المعادي، فيما يلعب الطيران أمام سموحة، والشمس أمام الأوليمبي. كما يواجه سبورتنج فريق العبور، ويلتقي أصحاب الجياد مع طنطا، بينما تجمع مواجهة أخرى الجزيرة بالترسانة. وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي طلائع الجيش مع البنك الأهلي، وهليوبوليس مع القناة، في صراع محتدم لحصد النقاط.

نتائج سابقة تؤجج الصراع بين القطبين

وكانت مواجهات المراحل السنية قد شهدت إثارة كبيرة، حيث نجح فريق الأهلي مواليد 2008 في تحقيق فوز مثير على الزمالك بنتيجة 30-29، في واحدة من أقوى مباريات دوري المرتبط هذا الموسم. في المقابل، تمكن فريق الرجال بنادي الزمالك من التفوق على الأهلي بنتيجة 22-20 في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين.

تفاصيل مباراة الرجال بين الأهلي والزمالك

انتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل بنتيجة 9-9، قبل أن يحسم الزمالك اللقاء لصالحه بفضل الأداء الدفاعي المنظم وتألق حارس مرماه محمود خليل “فلفل”، الذي قدّم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم. ويظل الأهلي متصدرًا للبطولة رغم الخسارة، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة له قد تعيد توسيع الفارق في الصدارة.

إقامة المباريات بدون حضور جماهيري

أقيمت قمة الرجال على صالة نادي هليوبوليس الشروق دون حضور جماهيري، بناءً على طلب النادي المستضيف. واقتصر الحضور على 25 فردًا من مجلسي إدارة الأهلي والزمالك، إضافة إلى خمسة إعلاميين من اتحاد كرة اليد، و20 فردًا من حكام الاتحاد، لضمان خروج اللقاء بشكل منظم وآمن


 

