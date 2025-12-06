أخبار أسوان..قافلة سنوية للجامعة.. وجهود بيطرية.. وإفتتاح مساجد جديدة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 من يوم الجمعة الموافق : 5/12/2025 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري خلال الشهور الماضية، موجهاً بضرورة إستمرار الحملات التفتيشية ورفع مستوى الرقابة على جميع المنافذ التى تتعامل مع اللحوم والمنتجات الحيوانية وذلك لضمان الحفاظ على الصحة العامة والإطمئنان على سلامة الغذاء المتداول.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نفذت لجان التفتيش التابعة للمديرية خطة رقابية واسعة خلال الشهور الثلاثة الماضية بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين على مستوى المحافظة حيث شملت الخطة تنفيذ عدد 54 حملة ميدانية.

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان إفتتاح سلسلة المساجد الجديدة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة سواء التى تم إنشاؤها أو إجراء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة لها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

وفي هذا الإطار، أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمير سعيد ، والشيخ الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف لإفتتاح مسجد الزبير بن العوام بنجع العرب ، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وتم إقامة المسجد على مساحة إجمالية وصلت إلى 355م2 .

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025 فعاليات القافلة الطبية السنوية لقسم جراحة التجميل بجامعة أسوان، والتى تأتى كأحد أهم المبادرات الإنسانية والطبية المجانية المقدمة للأطفال وأسرهم، وذلك بمشاركة واسعة من الأطباء والمتخصصين والمتطوعين، وبالتعاون مع منظمة Operation Smile ومؤسسة الناس لبعضهم بأسوان.

