محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة
محمد كريم برفقة فان ديزل في مهرجان البحر الأحمر أيقونة هوليوود
قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2006
لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا
الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
علي ناصر : كنت وطنياً قومياً انتمي بالأساس لليمن ولائي للبلد.. وهذه تفاصيل تنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال
هل قول صدق الله العظيم بدعة بعد قراءة القرآن؟.. اعرف حكم الشرع
الوضع تحت السيطرة.. أول تعليق من بيطري الشرقية على تماسيح الزوامل
أقوى هواتف رائدة بأسعار متوسطة في مصر والسعودية والإمارات (نهاية 2025)
طيران الاحتلال يستهدف شرق خان يونس وحي الزيتون والشجاعية
زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور
ليبيا.. إغلاق عدد من الموانئ وإعلان حالة الطوارئ القصوي
أخبار أسوان..قافلة سنوية للجامعة.. وجهود بيطرية.. وإفتتاح مساجد جديدة

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 من يوم الجمعة الموافق : 5/12/2025 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري خلال الشهور الماضية، موجهاً بضرورة إستمرار الحملات التفتيشية ورفع مستوى الرقابة على جميع المنافذ التى تتعامل مع اللحوم والمنتجات الحيوانية وذلك لضمان الحفاظ على الصحة العامة والإطمئنان على سلامة الغذاء المتداول. 

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نفذت لجان التفتيش التابعة للمديرية خطة رقابية واسعة خلال الشهور الثلاثة الماضية بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين على مستوى المحافظة حيث شملت الخطة تنفيذ عدد 54 حملة ميدانية. 

بيطرى أسوان: ضبط 1278كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك ..صور

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان إفتتاح سلسلة المساجد الجديدة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة سواء التى تم إنشاؤها أو إجراء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة لها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

وفي هذا الإطار، أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمير سعيد ، والشيخ الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف لإفتتاح مسجد الزبير بن العوام بنجع العرب ، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وتم إقامة المسجد على مساحة إجمالية وصلت إلى 355م2 .

أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة ووصولها لـ 64 مسجدا

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025 فعاليات القافلة الطبية السنوية لقسم جراحة التجميل بجامعة أسوان، والتى تأتى كأحد أهم المبادرات الإنسانية والطبية المجانية المقدمة للأطفال وأسرهم، وذلك بمشاركة واسعة من الأطباء والمتخصصين والمتطوعين، وبالتعاون مع منظمة Operation Smile ومؤسسة الناس لبعضهم بأسوان. 

قافلة جامعة أسوان.. فحص 1000 طفل وتجهيز 600 حالة شفة أرنبية و240 عملية جراحية.. شاهد


 

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025… بادر بالحب

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

