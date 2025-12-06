البنتاجون: واشنطن تبيع أكثر من 600 قنبلة GBU-39 إلى كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة ستبيع أكثر من 600 قنبلة من طراز GBU-39 إلى كوريا الجنوبية مقابل 112 مليون دولار.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة من طرازي M1085A2 و M1078A2 إلى لبنان، بالإضافة إلى معدات وعتاد داعم مرتبط بالصفقة، بقيمة تقديرية تصل إلى 90.5 مليون دولار، وفق وكالة أنباء رويترز.

وذكرت الوزارة الأمريكية في بيان لها أن شركة أوشكوش للدفاع هي المتعاقد الرئيسي لتنفيذ هذه الصفقة، والتي تأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في مجالات النقل والتجهيز اللوجستي التكتيكي.

دعم الجيش اللبناني

وتأتي تلك الخطوة في سياق الدعم المستمر الذي تقدمه واشنطن للجيش اللبناني، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، بما في ذلك ضبط الحدود ومواجهة تهريب الأسلحة والمخدرات، فضلاً عن تعزيز قدراته في مجالات الإغاثة الإنسانية والتدخل السريع في حالات الأزمات.

وتعد M1085A2 وM1078A2 مركبات تكتيكية متوسطة تُستخدم أساسًا لنقل الجنود والمعدات في ساحات العمليات، وتتميز بالقدرة على التحمل والتنقل في ظروف صعبة، كما يمكن تجهيزها بأنظمة اتصالات ودعم لوجستي متقدمة.