قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا.. اعتراض 5 مسيرات فوق قاعدة غواصات نووية بالساحل الأطلسي الشمالي
البنتاجون: واشنطن تبيع أكثر من 600 قنبلة GBU-39 إلى كوريا الجنوبية
الداخلية تكشف حقيقة تغيب فتاة عن منزلها فى ظروف غامضة بالشرقية
محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة
محمد كريم برفقة فان ديزل في مهرجان البحر الأحمر أيقونة هوليوود
قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2006
لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا
الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
علي ناصر : كنت وطنياً قومياً انتمي بالأساس لليمن ولائي للبلد.. وهذه تفاصيل تنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال
هل قول صدق الله العظيم بدعة بعد قراءة القرآن؟.. اعرف حكم الشرع
الوضع تحت السيطرة.. أول تعليق من بيطري الشرقية على تماسيح الزوامل
أقوى هواتف رائدة بأسعار متوسطة في مصر والسعودية والإمارات (نهاية 2025)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون: واشنطن تبيع أكثر من 600 قنبلة GBU-39 إلى كوريا الجنوبية

قنبلة من طراز GBU-39
قنبلة من طراز GBU-39
محمود نوفل

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة ستبيع أكثر من 600 قنبلة من طراز GBU-39 إلى كوريا الجنوبية مقابل 112 مليون دولار.

وفي سياق متصل  أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية  موافقتها على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة من طرازي M1085A2 و M1078A2 إلى لبنان، بالإضافة إلى معدات وعتاد داعم مرتبط بالصفقة، بقيمة تقديرية تصل إلى 90.5 مليون دولار، وفق وكالة أنباء رويترز.

وذكرت الوزارة الأمريكية في بيان لها أن شركة أوشكوش للدفاع هي المتعاقد الرئيسي لتنفيذ هذه الصفقة، والتي تأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في مجالات النقل والتجهيز اللوجستي التكتيكي.

دعم الجيش اللبناني

وتأتي تلك الخطوة في سياق الدعم المستمر الذي تقدمه واشنطن للجيش اللبناني، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، بما في ذلك ضبط الحدود ومواجهة تهريب الأسلحة والمخدرات، فضلاً عن تعزيز قدراته في مجالات الإغاثة الإنسانية والتدخل السريع في حالات الأزمات.

وتعد M1085A2 وM1078A2  مركبات تكتيكية متوسطة تُستخدم أساسًا لنقل الجنود والمعدات في ساحات العمليات، وتتميز بالقدرة على التحمل والتنقل في ظروف صعبة، كما يمكن تجهيزها بأنظمة اتصالات ودعم لوجستي متقدمة.

البنتاجون قنبلة من طراز GBU 39 كوريا الجنوبية الخارجية الأمريكية شركة أوشكوش للدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان..قافلة سنوية للجامعة.. وجهود بيطرية.. وإفتتاح مساجد جديدة

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| افتتاح مسجد التوبة بـ الفشن.. والكشف على 3300 حالة بقافلة طبية

إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

خلال عطلة نهاية الأسبوع .. جبال ملح بورفؤاد تستقبل آلاف الزوار من مختلف المحافظات

بالصور

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025… بادر بالحب

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

فيديو

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد