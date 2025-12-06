قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة
محمد كريم برفقة فان ديزل في مهرجان البحر الأحمر أيقونة هوليوود
قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2006
لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا
الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
علي ناصر : كنت وطنياً قومياً انتمي بالأساس لليمن ولائي للبلد.. وهذه تفاصيل تنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال
هل قول صدق الله العظيم بدعة بعد قراءة القرآن؟.. اعرف حكم الشرع
الوضع تحت السيطرة.. أول تعليق من بيطري الشرقية على تماسيح الزوامل
أقوى هواتف رائدة بأسعار متوسطة في مصر والسعودية والإمارات (نهاية 2025)
طيران الاحتلال يستهدف شرق خان يونس وحي الزيتون والشجاعية
زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور
ليبيا.. إغلاق عدد من الموانئ وإعلان حالة الطوارئ القصوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة الدول العربية تمنح نوال الدجوى جائزة "خير" للتنمية المستدامة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
يمنى عبد الظاهر

قامت جامعة الدول العربية بمنح الدكتوره نوال الدجوي جائزة خير للتنمية المستدامة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وشاركت الصفحة الرسمي صورا من الاحتفال وعلقت :" الدكتورة نوال الدجوي تحصل على جائزة "خير" لعام 2025 وتعيين سفيرًا لمشروع الوقف الخيري التابع لجامعة الدول العربية!


واضافت :في إحتفالية عربية مميزة، تم تكربم جامعة MSA في الذكرى الـ 80 لتأسيس جامعة الدول العربية واليوم العالمى العربى للمسؤلية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية والتي شهدت إطلاق مشروع الوقف الخيري للتعليم؛ أحد أهم المبادرات الداعمة لمستقبل التعليم في العالم العربي.


 

وتابعت : قد تم الإعلان عن إختيار الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة ومؤسسة  لبلدنا لتكون سفيرة لهذا الوقف الخيري، تقديرًا لدورها الريادي ومسيرتها الممتدة في تطوير التعليم ودعم المجتمعات العربية، كما حصلت على جائزة "خير" للتنمية المستدامة لعام 2025.


 

واكملت : وخلال الإحتفال ،،تم تكريم م. إنجي منصور ..نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة لبلدنا ومدير عام إدارة الموارد البشرية بجامعة MSA ، باعتبار المؤسسة نموذجًا عربيًا رائدًا في العمل التطوعي والتوعية المجتمعية على مستوى الشرق الأوسط.


 

واتمت : وتأتي تكريم جامعة MSA ومؤسسة لبلدنا في هذه المناسبة التاريخية تأكيدًا على ريادتهما ودورهما الفاعل في دعم المبادرات التعليمية والتنموية والمجتمعية، وإسهامهما المستمر في بناء جيل واعٍ ومسؤول قادر على صناعة المستقبل.

جامعة الدول العربية الدكتوره نوال الدجوي مجلس أمناء الجامعة تكريم جامعة MSA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

باحث بـ مرصد الأزهر: الإسلام أكثر دين كرم الإنسان مهما كان لونه أو جنسه

لا تأكل من هذا الطعام

كيف تكون مستجاب الدعاء؟.. علي جمعة: لا تأكل من هذا الطعام

7 سنن قبل النوم تحفظك من الشرور

7 سنن قبل النوم تحفظك من الشرور وتمحو عنك الذنوب.. لا تغفل عنها

بالصور

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025… بادر بالحب

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

فيديو

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد