جامعة الدول العربية تمنح نوال الدجوى جائزة "خير" للتنمية المستدامة

قامت جامعة الدول العربية بمنح الدكتوره نوال الدجوي جائزة خير للتنمية المستدامة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وشاركت الصفحة الرسمي صورا من الاحتفال وعلقت :" الدكتورة نوال الدجوي تحصل على جائزة "خير" لعام 2025 وتعيين سفيرًا لمشروع الوقف الخيري التابع لجامعة الدول العربية!





واضافت :في إحتفالية عربية مميزة، تم تكربم جامعة MSA في الذكرى الـ 80 لتأسيس جامعة الدول العربية واليوم العالمى العربى للمسؤلية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية والتي شهدت إطلاق مشروع الوقف الخيري للتعليم؛ أحد أهم المبادرات الداعمة لمستقبل التعليم في العالم العربي.





وتابعت : قد تم الإعلان عن إختيار الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة ومؤسسة لبلدنا لتكون سفيرة لهذا الوقف الخيري، تقديرًا لدورها الريادي ومسيرتها الممتدة في تطوير التعليم ودعم المجتمعات العربية، كما حصلت على جائزة "خير" للتنمية المستدامة لعام 2025.





واكملت : وخلال الإحتفال ،،تم تكريم م. إنجي منصور ..نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة لبلدنا ومدير عام إدارة الموارد البشرية بجامعة MSA ، باعتبار المؤسسة نموذجًا عربيًا رائدًا في العمل التطوعي والتوعية المجتمعية على مستوى الشرق الأوسط.





واتمت : وتأتي تكريم جامعة MSA ومؤسسة لبلدنا في هذه المناسبة التاريخية تأكيدًا على ريادتهما ودورهما الفاعل في دعم المبادرات التعليمية والتنموية والمجتمعية، وإسهامهما المستمر في بناء جيل واعٍ ومسؤول قادر على صناعة المستقبل.