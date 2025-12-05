محمد دياب: التحضير المكثف أساس نجاح أي عمل سينمائي

وجه المخرج محمد دياب رسالة إلى عشاق السينما مؤكدًا أن التحضير المكثف والمذاكرة المستمرة لكل مشروع سينمائي يمثل أساس نجاح أي فيلم، مشيرًا إلى أنه طوال مسيرته الفنية التي امتدت 15 عامًا أخرج ثلاثة أفلام فقط، ويعتبر التركيز على الجودة أفضل من الإكثار من الأعمال على حساب المستوى الفني.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد» إن : "أفضل أن أعمل فيلمًا واحدًا يظل في الذاكرة على أن أنتج مئة فيلم وعدد قليل منها يستحق المشاهدة".

وأوضح أن المخرج العالمي المصري شادي عبد السلام كان مصدر إلهام له في أسلوب التحضير والتفاصيل الدقيقة، مؤكدًا أن الواقعية هي ما يركز عليها في أعماله، معلقًا: "أنا كمصري متأثر جدًا بعاطف الطيب الذي قدم لحظات من الحياة الواقعية في أفلامه، وهذا ما أسعى لتحقيقه في كل فيلم أقدمه".